Tah marcó el 2-1 en la prórroga, pero el VAR avisó de una falta sobre el portero

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Primera gran polémica del Mundial 2026. Ha sucedido en el Gillette Stadium de Boston, donde Alemania y Paraguay se jugaban el tercer billete a octavos de final del torneo en un partido que llegó a la prórroga y que se decidió en los penaltis de forma favorable a los sudamericanos. Antes, Jonathan Tah anotó el 2-1 para los alemanes en la primera mitad del tiempo extra, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed decidió anularlo a instancias de VAR.

Paraguay se había adelantado en el primer tiempo con un gol de Julio Enciso y Alemania empató la contienda en el 54' con un tanto de cabeza de Kai Havertz. Los germanos dominaron el esférico, pero sus sensaciones futbolísticas fueron muy pobres y el duelo se marchó a la prórroga, donde llegó la polémica jugada.

Fue en el 103': córner botado por Brown y remate en el segundo palo de Tah al fondo de la red. Lo celebró toda Alemania, pero desde el VAR avisaron al colegiado de una posible falta sobre Orlando Gill, portero paraguayo. Y tras revisarlo en la pantalla, Jalal Jayed decidió anular el tanto señalando una falta de Anton sobre el guardameta, a quien había bloqueado cuando el balón sobrevolaba el área.

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No fue capaz Alemania de imponer su posesión de balón y, a partir de ese gol anulado, apenas inquietó a la selección paraguay, que celebró la tanda de penaltis por todo lo alto. Luego, desde los once metros, fallaron Havertz, Woltemade y Tah, que pudo ser héroe y acabó siendo villano en el séptimo, dejando a la selección germana eliminada antes de llegar a octavos por tercer Mundial consecutivo.