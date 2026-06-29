Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 21:46h.

Escalofriante entrada a Vinicius y susto para el Real Madrid: "Roja perdonada"

El meta Suzuki y el palo lo evitaron

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Uno de los grandes protagonistas del partido entre Brasil y Japón fue Vinicius Junior. El atacante del Real Madrid se echó el equipo a la espalda en el segundo tiempo para lograr remontar y clasificarse para los octavos de final del Mundial. Aportó en ataque, por el costado con verticalidad y muchos centros y dejó un par de acciones de muchos quilates. Una de ellas pudo convertirse en el gol del torneo.

Justo después del empate de Brasil por parte de Casemiro, Vinicius protagonizó una acción en solitaria que no acabó en gol porque lo evitaron entre el meta japonés y la madera. Sorteó a varios rivales con caño incluído para plantarse en el área y disparar cruzado. Fue ahí cuando aparecieron los dedos salvadores de Suzuki. DAZN captó rescató en sus redes la secuencia completa de la acción: