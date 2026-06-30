Podría ser una alternativa en el extremo izquierdo

El Atlético cierra el fichaje de Grimaldo, pero el precio será muy superior a lo que pensaban

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España tiene un problema extremo. Cuatro jugadores de banda se ha llevado Luis de la Fuente en su convocatoria para el Mundial 2026 y ninguno está en las mejores condiciones físicas. De hecho, hay tres que están lesionados y sólo Lamine Yamal está listo para ser titular, si bien es cierto que viene de estar más de un mes sin jugar. De ahí que el seleccionador esté obligado a buscar alternativas entre las que aparece Álex Grimaldo.

Nico Williams tiene una sobrecarga y no estará ante Austria, aunque los pronósticos son más optimistas de lo que parecía en un principio y, en caso de que España acceda a octavos, tendría opciones de tener minutos. Yeremy Pino, por contra, no jugará más en lo que resta de torneo. Y Víctor Muñoz ni siquiera ha llegado a debutar: llegó lesionado y sigue lesionado.

En el primer partido, De la Fuente apostó por Gavi como extremo zurdo, pero le salió realmente mal. En el segundo y en el tercero se decidió por Álex Baena, que ahora sí parece afianzado en esa posición, con gol incluido en el triunfo ante Uruguay.

Aún así, es evidente que España necesita alternativas en ese costado. Y una de las alternativas podría ser Grimaldo de extremo, tal y como el propio Luis de la Fuente ha confirmado en RNE: "Claro que sí, puede ser otra alternativa. Tiene un gran aporte ofensivo, un pie excepcional, visión... Tendría menos metros de recorrido como él suele estar acostumbrado, pero podría ser otra alternativa ahí perfectamente".

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Los números ofensivos de Álex Grimaldo

Y es que Grimaldo ha acudido al Mundial como lateral zurdo, pero lo cierto es que en el Bayer Leverkusen ha jugado un sinfín de partidos de carrilero, como mucho recorrido por su banda, e incluso de extremo, por delante del lateral. De hecho, sus números le avalan: 30 goles y 45 asistencias en sus 145 partidos con el cuadro alemán. Números que confirman, en definitiva, que el catalán podría ser una alternativa ofensiva para De la Fuente como extremo vertical.