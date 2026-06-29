Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 22:49h.

A Vinicius se le escapa el gol del Mundial: la estratosférica jugada personal con Brasil ante Japón

Un gol de Martinelli le dio la victoria a Brasil en el descuento

Compartir







El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, admitió este lunes que él y su equipo estaban ya pensando en la prórroga contra Japón hasta que Gabriel Martinelli marcó el gol de la victoria en el minuto 96, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Se puede marcar en el último minuto y también en la prórroga. Estábamos pensando en la prórroga, pero el equipo también estaba preparado para la prórroga", admitió el técnico italiano en la rueda de prensa posterior al partido en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

El plan con Neymar

El preparador de la Canarinha también reveló que tenía un plan para dar entrada a Neymar, quien al final se quedó durante todo el encuentro en el banquillo. "Lo teníamos hablado. Si no empatábamos antes del minuto 60, lo iba a meter. Luego pensé en meterlo en la prórroga porque él está bien. Con él estaba todo claro", expresó.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas del Brasil - Japón con Vinicius y sin Neymar

El exentrenador del Real Madrid y el Bayern Múnich aseguró tras la agónica victoria ante el combinado nipón que el grupo está "fuerte y contento. Tenemos que seguir mejorando, trabajando. Descansar también es muy importante y a ver quién va a ser el próximo rival", apuntó. 'Carletto' destacó que el equipo "lo hizo muy bien en la segunda parte" y que estaba convencido de que podían al menos empatar.

"Nadie pensaba que no podíamos marcar", aseveró. En este sentido, resaltó que el "sufrimiento es normal" en este tipo de partidos eliminatorios de una Copa del Mundo: "Nada nuevo en el fútbol moderno". Y hasta dijo medio en broma que él sufrió menos que los periodistas brasileños. "Yo estaba confiado porque el equipo estaba confiado. Tuvimos dificultades porque enfrente había un adversario fuerte, muy respetado, muy bien organizado. Pero Brasil no era un equipo perdido como la primera parte contra Marruecos" en la primera jornada de la fase de grupos, valoró.

Brasil avanzó a octavos de final tras remontar 2-1 ante Japón, con goles de Casemiro, al comienzo de la segunda mitad, y Gabriel Martinelli, en el último minuto del tiempo de descuento. La Canarinha se medirá ahora al vencedor del cruce entre Noruega y Costa de Marfil.