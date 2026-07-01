Javi Rayo 01 JUL 2026 - 14:13h.

Si Julián Álvarez se marcha del Atlético, Kiko Narváez tiene claro a quién fichar

Koke renueva un año más con el Atlético de Madrid y continua su camino para ser 'One Club Man'

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Aunque llevamos días sin novedades y la situación está estancada, el nombre de Julián Álvarez sigue copando la actualidad del Atlético de Madrid. El delantero argentino no quiere seguir, compañeros y rivales opinan del tema y leyendas como Kiko Narváez ya le buscan sustituto. El exjugador andaluz lo tiene claro: hay un futbolista en el mercado a por el que el conjunto rojiblanco debería lanzarse.

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Kiko Narváez pide al Atlético el fichaje de Lautaro Martínez

"Hay un delantero, que es imposible, pero que me encantaría en el caso de que se fuese Julián Álvarez y con 28 añitos. Lo que pasa que es imposible sacarlo de Milán. Lautaro Martínez. Pero de allí no lo saca nadie. Vive como Dios, está encantado, es el capitán, es el sheriff... Es complicadísimo sacarlo de allí", comenta Kiko Narváez en Carrusel Deportivo.

Pese a no tener tanto cartel como Julián Álvarez, al menos en España, lo cierto es que los números de Lautaro Martínez no tienen nada que envidiar a los de su compatriota. Sin ir más lejos, Lautaro ha disputado 41 partidos esta pasada temporada con el Inter de Milán. Un total de 2767 minutos donde el ariete ha anotado 22 goles y ha repartido 6 asistencias. Además de marcar cinco tantos con la Selección de Argentina, uno de ellos en la fase de grupos del Mundial.

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Por su parte, Julián Álvarez ha disputado esta temporada con el Atlético 49 partidos, 3549 minutos donde ha marcado 20 goles y ha repartido 9 asistencias. Con Argentina, un único tanto y aún no sabe lo que es marcar en este Mundial.

Con contrato hasta 2029, Lautaro Martínez se embolsa 16,6 millones de euros netos en el Inter de Milán. Un salario mayor al que percibe Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, unos 15,6 millones brutos por temporada.