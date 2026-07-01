Koke renueva un año más con el Atlético de Madrid y continua su camino para ser 'One Club Man'

Fran Duarte Madrid, 01 JUL 2026 - 13:30h.

El Atlético de Madrid ha hecho oficial la renovación de Koke Resurrección, el capitán y jugador emblema del equipo del Cholo Simeone que se queda más cerca de convertirse en 'One Club Man'

La airada reacción de Koke al hablar de Julián Álvarez y los rumores de su fichaje por el Barcelona: "Dejadle"

Compartir







Ya es oficial, Koke Resurrección ha renovado un año más con el club de su vida y seguirá vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2027. Un año de contrato más con el que seguirá aumentando su leyenda tanto en el Atlético como en LALIGA. Koke ha disputado un total de 519 partidos de LALIGA, quedándose muy cerca de los 564 de Antoine Griezmann y al alcance de esos 622 que disputaron Zubizarreta y Joaquín Sánchez antes de colgar las botas. El capitán rojiblanco no ha jugado en otro equipo y tiene en su mano acabar su carrera como 'One Club Man' histórico del Atlético de Madrid. Su rendimiento esta temporada ha demostrado que su renovación es una gran decisión con 56 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada y 3.610 minutos en los que ha anotado dos goles y ha repartido otras dos asistencias, dejando claro que todavía puede aportar mucho al equipo de Simeone, su gran valedor desde que debutó con el primer equipo.

El comunicado del Atlético de Madrid

Koke continuará haciendo historia en el Atlético de Madrid tras haber renovado su vínculo con el club hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, nuestro capitán seguirá defendiendo los colores rojiblancos a lo largo de la 2026/27, que arrancará oficialmente el fin de semana del 16 de agosto.

Jorge Resurrección debutó con nuestro primer equipo el 19 de septiembre de 2009. Desde aquel momento hasta hoy, nuestro ‘6’ ha vestido la camiseta rojiblanca en 740 partidos oficiales, en los cuales ha anotado 50 goles y ha repartido 122 asistencias.

Más allá de las estadísticas individuales, Koke es también uno de los futbolistas más laureados de la historia del Atlético de Madrid. Juntos hemos conseguido ocho títulos: dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España. De esta manera, nuestro centrocampista se sitúa solo por detrás de Adelardo, que cuenta en su haber con diez trofeos como atlético.

Jorge Resurrección seguirá portando el brazalete de capitán del Atlético de Madrid derrochando coraje y corazón. La leyenda continúa. ¡Enhorabuena, Koke!