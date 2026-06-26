Pablo Sánchez 26 JUN 2026 - 13:09h.

La Juventus busca un líder y Spalleti pide a Koke Resurreción

El mediocentro es dueño y señor de su destino temporada tras temporada

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Los rumores son constantes con el mercado de fichajes en constante ebullición. Mientras el Mundial sigue su curso, equipos como el Atlético de Madrid tienen varios frentes abiertos en materia de fichajes y de salidas. El futuro de Julián Álvarez es el que más quebraderos de cabeza está provocando, más aún tras sus últimas declaraciones desde Estados Unidos. Otro futbolista del que también se habla -pese a que en este caso parece claro que continuará- es Koke Resurrección.

Sus palabras tras caer eliminados frente al Arsenal en Champions sembraron ciertas dudas en el entorno rojiblanco sobre la continuidad de una de las grandes leyendas del club. A sus 33 años, el único que decide el futuro de Koke es el propio futbolista. Renueva temporada tras temporada y nadie pondrá impedimentos a un cambio de rumbo. Pero, como decíamos, no parece que eso vaya a suceder de momento, aunque eso no quita que algún que otro club se interese en su fichaje.

La Juventus fue uno de ellos. El conjunto italiano busca un líder y cree que el mediocentro del Atlético sería ideal. Desde que este rumor comenzara a propagarse, no se han conocido novedades al respecto más allá de las ganas de Koke de seguir en el Metropolitano. Sin embargo, en las últimas horas parece que otro club llama a la puerta del Atlético.

La MLS tienta a Koke

Tal y como informa el periodista Matteo Moretto en si habitual repaso al mercado en Radio Marca, el Atlanta United desea convencer a Koke para que se marche a la MLS esta misma temporada. El atractivo de la liga americana para futbolistas veteranos en el apartado económico es una de las grandes bazas con las que juega el club. La decisión, como ha reiterado el Atlético en múltiples ocasiones, estará siempre en manos del jugador.