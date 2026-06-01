Griezmann, de momento, es el único que ha confirmado su marcha

El síntoma del Atlético de Madrid por no poder retener a sus estrellas

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El Atlético de Madrid se prepara para un verano de novedades en la capitanía. Antoine Griezmann ya anunció su salida, pero es que hay otros dos jugadores más de los que portaban el brazalete que podrían hacer las maletas este mismo verano. De momento, ninguno tiene garantizada su continuidad al cien por cien. En el club no tienen prisa y lo dejan todo en manos de los futbolistas, que tendrán la última palabra tras una década vistiendo la elástica rojiblanca.

Los capitanes del Atlético de Madrid y sus posibles salidas

Antoine Griezmann. El único que ha confirmado su marcha. Era el cuarto capitán durante la temporada 2025/2026 y confirmó en el mes de marzo que se marcharía a la MLS en verano. Se despidió emocionado del Metropolitano en la penúltima jornada ante el Girona con un gran homenaje tras 501 partidos en el Atlético.

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Koke Resurrección. La continuidad del primer capitán se da por hecha. Tiene una renovación automática y, pese a que dejó algunas dudas con su futuro tras caer en Londres, se da por hecho que seguirá como mínimo hasta 2027 y agrandando su historia como el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético, con 740 apariciones.

Jan Oblak. Su futuro está en el aire. Fue el segundo capitán durante el pasado curso y, a sus 33 años, tiene contrato hasta 2028, pero no está garantizada su continuidad. Según informa el diario Marca, el club lo deja todo en manos del esloveno, cuya situación en la plantilla está condicionada por su altísima ficha de 10 millones netos por temporada.

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José María Giménez. A sus 31 años, el uruguayo ha vivido la temporada más complicada de su etapa colchonera. Arrancó lesionado y acabó lesionado, pero con la diferencia respecto a años anteriores de que esta vez, cuando estuvo sano, no fue ni titular ni la tercera opción de Simeone. También tiene contrato hasta 2028 y también están dispuestos desde el Metropolitano a facilitar su posible marcha.