Jorge Morán 01 JUN 2026 - 18:44h.

El futuro de Julián Álvarez está muy incierto

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En el Atlético de Madrid no se habla de otra cosa. El futuro de Julián Álvarez sigue en el aire y parece que el Barcelona está muy interesado en su fichaje. Una situación que no ha gustado al club madrileño, quién incluso se defendió en redes sociales de una manera peculiar. Pero esta salida es sólo un síntoma más de algo que lleva ocurriendo en la entidad rojiblanca desde hace años y que parece tener la culpa en el proyecto.

El Atlético de Madrid siempre ha estado a la sombra de Real Madrid y Barcelona. No sólo en la consecución de los títulos, también en la lucha por las grandes estrellas, en dónde los dos grandes de España parten con ventaja. Y esto provoca que los futbolistas más reconocidos del equipo madrileño siempre acaben sonando para sus rivales.

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El problema del proyecto del Atlético

En un nuevo capítulo de ElDesmarket, Nacho Donado reflexionó sobre el pensar que hay en las oficinas del Atlético de Madrid. "Es la reflexión que se lleva haciendo dentro de la gente del Atlético de Madrid desde que tengo uso de razón. Plantear un proyecto deportivo y no uno que este basado en hacer negocio", comenzó diciendo.

"Eso es lo que hace que los jugadores se quieran marchar. El objetivo del Atlético no es ganar títulos... porque es el eterno debate. Ser tercero es un objetivo económico, ser tercero es o era el objetivo de la propiedad. Ahora ha cambiado la propiedad, espero que cambiemos el debate", pidió el periodista deportivo.

Una idea que comparte Jorge Picón y de la que también habló en ElDesmarket. "Si el Atlético es capaz de proponer un proyecto en el que vas a competir por las ligas y por las Champions, que también está el modelo económico detrás, pero ahí creo que el club podría convencer a Julián", apuntó sobre el argentino. "Da la sensación que el Atleti se conforma con algo que no es ganar títulos. Se conforma con ser tercero, hacer un buen papel en la Champions y competir por la Copa", zanjó.