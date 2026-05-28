El Barça ya prepara una segunda oferta para acometer su fichaje antes del Mundial

La última hora del fichaje de Bernardo Silva: reunión decisiva

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El fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona está más caliente que nunca. Este miércoles hubo reunión entre Joan Laporta, Deco y Juanma López como intermediario para acometer la posible operación. Este jueves, desde el Camp Nou han planteado la primera oferta al Atlético de Madrid para acometer su llegada. Y unas horas más tarde, desde el Metropolitano han respondido de manera negativa y aclarando sus exigencias económicas.

Según la información de nuestro compañero David Ibáñez, el Barça ha planteado una primera oferta de 70 millones de euros por Julián que incluía también a Ferran Torres. Por contra, la respuesta rojiblanca ha sido desfavorable, como era de esperar.

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El Atlético ha rechazado esa primera oferta y ha dejado claro al Barça que no quiere incluir a ningún jugador en la operación. A su vez, insiste en el precio: si quieren a Julián, tendrán que pagar 150 millones de euros. No están dispuestos a bajar de esa cifra ni hacer ningún tipo de rebaja al cuadro blaugrana, recordando además que su cláusula asciende a 500 millones de euros.

Segunda oferta del Barcelona por Julián Álvarez

Mientras tanto, el Barça se prepara ahora para realizar una segunda oferta que rondaría los 100 millones de euros fijos y que incluiría, además, una serie de variables que podrían acercar la cifra final a los 150 millones que piden desde la capital. Está por ver cuál sería el montante definitivo, pero esos términos se acercarían mucho más, a priori, a las pretensiones del Atlético.

Desde el Camp Nou, además, se han propuesto cerrar su fichaje antes del Mundial 2026. Es decir, que sólo tienen dos semanas por delante para acometer la operación, que se uniría a la de un Anthony Gordon que ha aterrizado este mismo jueves en la Ciudad Condal. Dos movimientos que, además, confirman la recuperación económica de un Barça que podría gastarse cerca de 200 millones antes de que termine el mes de junio.