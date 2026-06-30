El central firma un contrato de tres años con el Benfica

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Ya es oficial: Clément Lenglet deja el Atlético de Madrid. Tras dos temporadas defendiendo la elástica rojiblanca y apenas un año después de llegar en propiedad, el central rescinde su contrato y se marcha al SL Benfica, donde ha firmado un contrato por tres temporadas, hasta 2029.

El comunicado oficial del Atlético no ha dado demasiados detalles de la operación: "Clément Lenglet jugará la próxima temporada en el Benfica después de poner fin a su etapa como jugador del Atlético de Madrid", han explicado, además de repasar su etapa como futbolista colchonero durante los dos últimos cursos.

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El paso de Clément Lenglet por el Atlético de Madrid

Lenglet llegó en verano de 2024 al Atlético procedente del Barcelona, pero lo hizo en calidad de cedido. Un año más tarde, rescindió su contrato con la entidad azulgrana y firmó por tres años con la escuadra rojiblanca, hasta 2028. Por contra, su nivel ha sido insuficiente durante el último curso y estaba entre los señalados para marcharse.

Pese a que el Atlético no ha dado detalles, todo apunta a que se marcha con la carta de libertad, sin dejar nada de dinero en las arcas del Metropolitano. Los rojiblancos dan salida a un jugador que no entraba en los planes de Diego Pablo Simeone y el futbolista, por su parte, firma un nuevo contrato hasta 2029 con el club lisboeta.

"Desde el Atlético de Madrid le agradecemos su esfuerzo y compromiso durante estas dos temporadas y le deseamos mucha suerte en su nuevo proyecto profesional", finaliza el comunicado del club atlético.