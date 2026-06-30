Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUN 2026 - 13:39h.

El jugador surcoreano está cerca de firmar por el Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid sigue estrechando lazos con Corea del Sur y el último guiño de la entidad colchonera es muy significativo. Mientras el club rojiblanco ultima los detalles del fichaje de Kang In Lee, ha anunciado el nacimiento de la primera peña oficial en territorio surcoreano, un movimiento estratégico que llega en la recta final de una operación que apunta a hacerse oficial en los próximos días.

La primera peña rojiblanca en Corea del Sur

La nueva 'Peña Atlética La Osa de Corea del Sur' nace con 45 socios, todos ellos locales, y estará presidida por Seungmin Lee Lim, una aficionada que descubrió el sentimiento atlético durante su estancia en España. De hecho, fue abonada del Atlético de Madrid durante varias temporadas y ahora ha decidido trasladar esa pasión a su país de origen.

El objetivo de esta peña será convertirse en el punto de encuentro de los aficionados rojiblancos en Corea del Sur, donde algunos de sus integrantes llevan más de una década siguiendo al Atlético. Su presentación, además, coincidirá con un momento histórico para el club colchonero, ya que el próximo 9 de agosto el conjunto de Diego Pablo Simeone disputará un amistoso frente al Manchester City en Seúl, dentro de la Coupang Play Series. La entidad colaborará con la peña para facilitar la presencia de sus miembros en las gradas y organizará distintas actividades para acercar la historia del club a la afición surcoreana.

Kang-In Lee, el nexo entre el Atlético de Madrid y Corea del Sur

Este movimiento se produce mientras el Atlético trabaja en la incorporación de Kang In Lee. El internacional surcoreano, de 25 años, tiene un acuerdo con el conjunto rojiblanco y únicamente quedan por cerrarse los últimos detalles de la negociación con el PSG para un traspaso que rondaría los 25 o 30 millones de euros más variables. La eliminación de Corea del Sur del Mundial ha permitido reactivar definitivamente una operación que llevaba semanas encarrilada y que, salvo sorpresa, se oficializará en las próximas horas.

El nacimiento de la primera peña oficial del Atlético en Corea del Sur tiene un significado especial ya que aunque no se trate una confirmación oficial del fichaje, sí que representa un paso más en la estrategia de expansión del club hacia un mercado que, con la llegada de Kang In Lee, se convertirá en uno de los grandes focos internacionales del club rojiblanco.