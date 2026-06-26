Lucas Gatti 26 JUN 2026 - 22:15h.

Julián Álvarez, protagonista en el mercado de fichajes

Así es la oferta que prepara el Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez

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Tras la victoria de la Argentina por 2-0 sobre Austria, partido correspondiente a la segunda fecha por la fase de grupos, Julián Álvarez habló enojado en zona mixta del estadio AT&T y encendió las alarmas sobre su futuro.

El delantero argentino aseguró que “lo mejor para todos es una transferencia”, dejando la puerta abierta para una posible salida del Atlético de Madrid luego del mundial. La Araña dejó en claro que espera ser transferido en el próximo mercado de pases, aunque tiene contrato vigente con el Atleti hasta el 30 de junio de 2030.

El atacante, de 26 años, es objetivo tanto de Barcelona como de Real Madrid. El conjunto merengue hizo oficial la propuesta de 150 millones de euros para quedarse con la Araña. El Colchonero la rechazó, como ocurrió con Barcelona (que ofreció 100 millones). El Atleti pretende cobrar la cláusula de 500 millones de euros para dejar ir a una de sus figuras.

Según pudo saber ElDesmarque, Álvarez le comunicó al presidente del colchonero, Enrique Cerezo, que lo más conveniente sería una transferencia este verano, y le pidió por favor que analice la propuesta del Barcelona. Está charla en buenos términos entre ambos se dio antes del comienzo de la copa del mundo. Hay un tire y afloje entre ambas partes por el futuro del argentino.

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"Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", aseguró Miguel Ángel Gil Marin, consejero delegado del Atlético de Madrid, en las últimas horas.

Según trascendió en medios locales, Álvarez estaría enojado con esta situación, porque en enero pasado le habrían prometido una venta en este mercado de fichajes que hoy el club no estaría dispuesto a hacer. Por eso fijó una postura: quiere que lo vendan. Por su parte, la dirigencia colchonera no lo va a regalar y hará valer lo que pagó el club en su momento para su contratación. "Julián no está en venta", se limitó a decir en declaraciones televisivas, reafirmando la postura del club de no negociar a Julián (menos con sus dos máximos rivales en España) y aferrarse a la cláusula de rescisión.

Hoy, Álvarez vería con buenos ojos jugar en el Barça, ya que no le interesa, por ahora, seguir su carrera en el Paris Saint Germain, de Francia, ni el Arsenal inglés. El goleador quiere seguir compitiendo en LALIGA EA Sports y el Barcelona corre con ventaja, aunque tomará la decisión de un nuevo equipo cuando finalice el Mundial.

El impacto de las palabras de Julián Álvarez en Argentina

La última declaración de Álvarez sobre su futuro generó mucho revuelo en España y especialmente en las redes sociales del Atleti. Pero también en Estados Unidos, ya que al cuerpo técnico del seleccionado argentino no le gustó que el futbolista haya hablado sobre su futuro durante el transcurso del mundial. La bajada de línea puertas adentro de Scaloni es que todos se centren en el torneo y no haya noticias sobre sus transferencias. Sin embargo, la Araña probablemente sea titular contra Jordania para cerrar la fase de grupos de Estados Unidos, México y Canadá.