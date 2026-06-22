Lucas Gatti 22 JUN 2026 - 21:12h.

Doblete del astro argentina ante una Austria voluntariosa pero inofensiva

Messi contra Cristiano Ronaldo: cuándo podrían enfrentarse Argentina y Portugal en el Mundial

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En el estadio más grande de los Estados Unidos, en el AT&T de la ciudad de Dallas, con más de 70.000 espectadores, la Selección Argentina consiguió su segunda victoria al hilo durante la fase de grupos del Mundial 2026. Lionel Messi, en el primer tiempo, frotó la lampara y marcó el primer tanto, logrando un récord nuevo: es el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando a Miroslav Glose, de Alemania. Buen partido de la Pulga. Tuvo apariciones esporádicas que fueron determinantes para la segunda victoria celeste y blanca. En la última, marcó el segundo, siendo la figura del partido. Medina y el Dibu Martínez completan el podio.

De entrada, Austria se paró 4-2-3-1, presionando bien arriba en la salida de adversario. Argentina arrancó con la tenencia de la pelota de un sector al otro, buscando el momento para contrarrestar rápido y directo. En la primera situación de gol, el Toro Martínez recibió una falta dentro del área, que terminó siendo penal. Messi malogró su tercer penal en los mundiales. Luego de esa ejecución, el elenco albiceleste sintió el golpe duro y bajó su nivel. Empezaron a jugar los nervios en el conjunto sudamericano. En cambio, se agrandó la selección austriaca y dominó la pelota.

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Con el paso de los minutos, no reaccionó Argentina. Messi se pinchó y no hubo elaboración de jugadas en la mitad de cancha. El capitán argentino tuvo dos ocasiones claras de gol, pero le faltó puntería. Austria fue mucho mas agresivo que Argelia, el primer rival del elenco sudamericano en la Copa del Mundo 2026. El seleccionado austriaco dominó las acciones.

En la última del primer tiempo, Medina se proyectó al ataque, tiró un centro atrás y Messi a la carrera definió al primer palo del golero austriaco. Convirtió el gol número 17 de su carrera en los mundiales y se transformó en el goleador de la historia de este torneo. La Albiceleste terminó ganando bien antes de irse al descanso. Por momentos, sufrió la embestida de Austria, pero el Dibu Martínez no tocó la pelota.

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En el inicio del complemento, Austria se posicionó en campo rival y salió envalentonado. Fue muy intenso, mientras que Argentina se mantuvo bien parado y a la defensiva. Después, el equipo comandado por Scaloni se acomodó, presionó más arriba y con los cambios mejoró en su juego, aunque llegó muy poco al arco contrario. Nico González de cabeza se perdió el segundo. Sobre el final, la Scaloneta estiró la diferencia con una contra que agarró mal parada a la defensa austriaca y Messi marcó su segundo del partido.

Las notas de Argentina: cinco suspensos

E. Martínez (7): No tuvo que participar para tapar algún disparo. Tocó muy poco la pelota en el primer tiempo. Cuando lo hizo, estuvo seguro. Sacó un tiro libre a mano cambiada que era el empate. Apareció cuando el equipo lo necesitaba.

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Nahuel Molina (4): No pudo pasar mucho al ataque. Tuvo que contener a Sabitzer que era la pieza clave en ataque. Le llegaban mucho a su espalda y llovían centros al área del Dibu Martínez. Hizo faltas innecesarias.

C. Romero (4): Salida limpia desde la defensa. Cuando fue a los costados a cortar alguna jugada, quedó a destiempo. Hizo una falta innecesaria que le generó un tiro libre para que el Dibu sacara el empate. Salió en el complemento por un dolor en su rodilla izquierda.

Lisandro Martínez (5): Empezó impreciso en la salida, pero fue mejorando. Se mostró seguro y firme en la marca. Controló al delantero Gregoritsch.

F. Medina (7): No pudo pasar tanto al ataque. Se lo vio impreciso en el primer pase, pero cuando lo hizo, tiró un centro atrás para que Messi definiera a la carrera. En el segundo tiempo, mejoró mucho en su juego y se proyectó con más continuidad. Pecó de principiante y fue amonestado. El único argentino que recibió cartón amarillo en lo que va de la copa.

Rodrigo de Paul (6): Con mucho manejo de la pelota y salida limpia desde el fondo. Fue lo mejor de los primeros minutos del partido. Luego, entró en una nebulosa como sus compañeros. En el complemento, mejoró en su juego.

A. Mac Allister (6): No pudo entrar en juego como contra Argelia. Pero hizo un buen trabajo de volante central para recuperar la pelota. En el segundo tiempo, estuvo solo para recuperar el balón.

Enzo Fernández (6): Jugó más adelantado de lo habitual. Primer pase entre líneas a Lautaro Martínez para quedar mano a mano con el arquero. El mejor de la mitad de cancha, rompiendo líneas con algún pase y cambio de ritmo. Apareció por momentos.

Leo Messi (8): Erró un penal. La cruzó y la tiró afuera. Luego, empezó a conectarse con Lautaro. Tras el penal, tuvo dos ocasiones claras de gol. Le faltó puntería. En la tercera, marcó el primero del partido tras un centro de Medina. Se reivindicó luego de malograr el penal. En una contra letal, marcó el segundo para darle la victoria a su selección.

Thiago Almada (5): No participó tanto del juego. Solo atinó a presionar por su sector izquierdo. Le faltó entrar más en juego y asociarse con Messi.

Lautaro Martínez (5): Le hicieron el penal. Quedó dolido de su pie izquierdo tras la falta que recibió. No tuvo una chance de gol.

El entrenador Lionel Scaloni (7) hizo entrar a Nicolas Otamendi (6) por Cuti Romero, Nicolas González (6) por Almada, Julián Álvarez (4) por Martínez, Leandro Paredes (4) por De Paul y Nicolas Tagliafico (4) por Medina.

Las notas de Austria: uno por uno

A. Schlager (6): No se movió en el penal y distrajo a Messi que lo ejecutó afuera. No pudo hacer nada para sacar el disparo de gol de Messi. Le tapó el segundo a Messi.

Posch (4): Le entró fuerte a Mac Allister y se ganó una amarilla sin sentido.

Danso (5): Primer marcador central. En la primera ocasión del partido, se le escapó Lautaro Martínez y no lo pudo detener. Luego, se fue acomodando en defensa. Y controló al Toro.

Alaba (4): Cometió varios errores en defensa que su selección pudo haber pagado caro.

Laimer (6): Se proyectó mucho y generó peligro a la espalda de Medina.

Seiwald (6): Cortó un avance argentino muy importante. Se mostró seguro cuando le tocó intervenir. Marca firme en el medio para recuperar la pelota.

K. Schlager (5): En la primera que marcó en su área, generó una falta a Martínez que terminó siendo penal. Encargado de presionar en la mitad de cancha y llevar a su equipo hacia adelante.

Schmid (6): Paticipó de la elaboración de juego en el mediocampo. Fue parte del circuito de juego.

Wanner (5): Se hizo cargo por momentos del equipo en ofensiva. En otros pasajes del partido, no participó del juego.

Sabitzer (7): Se transformó en la cara principal para atacar por el sector izquierdo de la ofensiva. El jugador más importante de Austria, el más determinante. Gambeta y buen manejo del balón.

Gregoritsch (6): Participó poco en la ofensiva. Cuando el equipo más lo necesito, no participó del juego. Pero presionó en la salida y corrió a todos los rivales para recuperar la pelota. Se perdió el empate de cabeza.

El director técnico austriaco hizo tres cambios: Friedl (4) por Alaba, Arnautovic (5) por Wanner, Prass (4) por Posch y Chukwuemeka (4).