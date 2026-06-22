El champán premium que utiliza Sergio Ramos para celebrar el triunfo de España y cuánto cuesta

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 17:15h.

Un acompañamiento a la victoria de La Roja con un gusto VIP

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La experiencia de Sergio Ramos a la hora de disfrutar de un partido tan importante como el de la Selección Española ante Arabia Saudí tras el tropiezo ante Cabo Verde tiene nombres propios. La típica quedada con amigos para hacer una barbacoa y celebrar los goles de La Roja como él viviera antaño desde el primer plano tiene un invitado de lujo en el menú: un toque seco y ácido de la mano de un champán VIP.

Las vivencias alrededor de un partido de fútbol como los de España en un Mundial son algo único, y de esa forma lo entiende también Sergio Ramos a la hora de preparar no sólo los primeros platos, sino también la degustación final. La bodega del camero deja dos espacios tras sacar a mesa el Champagne Salon Le Mesnil y el Dom Pérignon Vintage, dos elecciones de la añada del 2013 con un precio nada desdeñable.

La típica llamada a los mejores amigos es un clásico a la hora no sólo de ver un partido de España, sino de acompañar el momento con uno de los mejores acompañantes de la vinacoteca. No es la primera vez que Sergio saca a la mesa unos vinos por valor de miles de euros para ocasiones especiales, algo que en esta ocasión repite con denominación francesa.

El Champagne Salon Le Mesnil de la Añada de 2013 está actualmente en el mercado alrededor de los 1.100 y los 1.300 euros (el vino de la izquierda), y es especialmente caro porque los años que hay elaboración, produce unas 60.000 botellas. Si esa excepción es de por sí elevada, hay que sumarle que no todos los años tiene producción, lo que le da un plus de valor. Por su parte el Dom Pérignon Vintage del mismo año está entre los 230 y los 280 euros. De este último hay dos botellas sobre la mesa, por lo que el precio total de las tres botellas roza los 1700-1800 euros de media, dependiendo del lugar de compra. Una demostración más de la exclusividad de la bodega del sevillano.