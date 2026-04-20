El festín de vinos de Sergio Ramos valorado en 10.000 euros

Saray Calzada 20 ABR 2026 - 15:14h.

El precio, nada barato, de las cuatro botellas de vino de Sergio Ramos

La celebración de Sergio Ramos tras el triunfo del Sevilla en pleno proceso de compra: "Vamos, carajo"

Compartir







Sergio Ramos vive una etapa con el fútbol diferente. El central no ha anunciado su retirada del fútbol profesional mientras siguen los rumores de su posible compra del Sevilla. El camero está compartiendo en sus redes sociales su día a día. Publica cómo a sus 40 años sigue estando en plena forma, pero no todo va a ser entrenar. El exjugador del Real Madrid compartió cómo se puede disfrutar de la vida con un buen vino un domingo.

El sevillano puso una imagen de cuatro botellas, tres de vino y una de Champagne. Pero no son botellas de vino cualquiera. La más barata es de 400 euros. Aparece un Château Pétrus Pomerol 2017 de 5.406, 60 euros. Un Soldera Case Basse 2017 de entre 400 y 1.000 euros, un champán Salon Blanc de Blancs de 2013 de 1.050 euros y un Corton Grand Cru de 2017 de 3.049 euros. En cuatro botellas, Sergio Ramos podría haberse dejado unos 10.000 euros. Un precio asumible por el defensor.

Sergio Ramos, en la órbita del Sevilla

El sevillano disfruta de estos ratitos de sol y vino mientras se habla y mucho de la futura venta del Sevilla. El camero estaría detrás de un grupo empresarial que es uno de los que podría optar a la adquisición. Las últimas informaciones apuntan a que en la reunión que hubo hace unos días entre Martin Ink, de Five Eleven Holding, Gonzalo Ávila, representante de los accionistas mayoritarios del Sevilla, la consultora KPMG, la encargada de realizar la ‘due diligence’ y JB Capital Markets, el banco de inversión de Javier Botín, presente también en las negociaciones, las sensaciones no fueron las mejores.

PUEDE INTERESARTE El 'morboso' mensaje del Sevilla a Sergio Ramos en mitad del proceso de compra

Los números no cuadran y esto podría influir en el valor a futuro de su adquisición según avanzó 'El Confidencial'. El mes de mayo será clave para saber cómo acaba esta operación.