Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 23:56h.

Sergio Ramos se unió a la celebración del Sevilla tras ganar al Atlético

La 'due diligence' finaliza en el Sevilla y llega el 'momento Sergio Ramos'

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El Sevilla FC ha conseguido un sufrido triunfo por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el estreno de Luis García Plaza en el Sánchez Pizjuán para evitar dormir en descenso tras esta Jornada Retro. Una victoria que da aire al conjunto hispalense tras un pitido final que permitió respirar a todo Nervión y también a Sergio Ramos, que celebró el triunfo en sus redes sociales.

"¡¡Vamos carajoooo Sevilla!! +3", escribió el camero junto a una imagen de la celebración de Luis García Plaza nada más pitar el final del encuentro en Nervión. Un festejo que se suma a las imágenes de los futbolistas y cuerpo técnico sobre el terreno de juego fruto de la tensión de un choque en el que los sevillistas sólo podían ganar.

La victoria del Sevilla llegó además ante un rival como el Atlético de Madrid al que Sergio Ramos acostumbra a lanzar dardos en su cuenta de Instagram recordando los goles que les marcó con el Real Madrid en las finales de la Champions League de 2014 y 2016. Sin ir más lejos, durante su etapa en el Rayados de Monterrey usó el dorsal 93 para vacilar a los colchoneros por el minuto del gol que forzaba la prórroga en la final de Lisboa 2014 y que terminaría en la décima Copa de Europa merengue.

Sergio Ramos, en pleno proceso de compra del Sevilla

Esta celebración llega en pleno proceso de la compra del Sevilla FC por parte Five Eleven Capital con el defensa como la gran cara visible. La última novedad ha sido el final de la due diligence como paso previo a una reunión entre compradores y vendedores que podría ser clave para conocer el destino del club.

En lo futbolístico, Sergio Ramos sigue sin equipo a sus 40 años recién cumplidos después de haber finalizado el pasado mes de diciembre su contrato con el Monterrey, el último club de una carrera que le ha llevado por el Sevilla, el Real Madrid, el PSG y una segunda etapa hispalense antes de marcharse a México. En el aire está una posible retirada aunque el central no ha dejado de estar vinculado de vuelta a los terrenos de juego.