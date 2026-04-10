Basilio García Sevilla, 10 ABR 2026 - 23:27h.

El brasileño jugó 167 partidos con el Sevilla y conquistó la UEFA Europa League

El adiós del vestuario del Sevilla a Fernando Reges: abrazos y charlas antes de abandonar el Sánchez-Pizjuán

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Uno de los jugadores más importantes de los últimos lustros en el Sevilla FC ha dicho adiós al fútbol. Este viernes, Fernando Reges ha decidido retirarse a sus 38 años, y lo ha comunicado a través de un vídeo y un mensaje en las redes sociales en los que el club sevillista ha tenido su protagonismo.

El centrocampista fue artífice de las dos últimas UEFA Europa Leagues conquistadas por el club nervionense, la de 2020 en Colonia y la de 2023 en Budapest, siendo de los pocos que lograron los dos trofeos. Tras 167 partidos en el Sevilla, en los que marcó siete goles y dio diez asistencias, decidió marcharse en diciembre de 2023, afirmando que el equipo había perdido el hambre y le daba igual ganar o perder. Casi tres años después, esa sentencia de Fernando sigue pesando sobre los aficionados.

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El Sevilla fue el segundo club donde más partidos jugó Fernando, solo por detrás del Oporto (237). En Europa, jugó también en el Manchester City (102) y en el Galatasaray (52), desde donde fue reclutado por Monchi para formar parte de una de las mejores defensas de la historia del club junto a Yassine Bono, Diego Carlos y Koundé, conformando un rombo de muchísimos kilates que dejó la portería a cero en numerosas ocasiones.

Fernando jugó sus últimos partidos en el Internacional de Porto Alegre, pero una grave lesión de rodilla le dejó sin equipo el pasado verano. Hace poco, en el mes de octubre, estuvo de visita en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y también se le vio semanas atrás ejercitándose junto a Marcao para trabajar en sus respectivas recuperaciones.

Tras meses sin jugar, este 10 de abril de 2026 ha decidido poner fin a una prolífica carrera deportiva en la que ha ganado tres veces la UEFA Europa League; cuatro veces la liga portuguesa, tres veces la Copa de Portugal y cuatro supercopas lusas; dos veces la liga turca y una la Copa de Turquía; y una vez la Copa de la Liga inglesa. Su espina, no haber llegado a debutar con la selección absoluta de Brasil. En su mensaje de despedida deja entrever que seguirá ligado al fútbol, aunque no en qué puesto.

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El mensaje de la retirada de Fernando Reges

A los 15, di mi vida por un sueño y ese sueño me dio toda una vida de significado.

Las botas están en silencio hoy. Pero sonrío plenamente: viví el sueño y toqué lo imposible.

El fútbol me enseñó todo: disciplina, coraje, rendirse, alegría, dolor y empezar de nuevo. Mirando hacia atrás con agradecimiento... Dejé pedazos de mí en todas partes al que fui, pagué el precio de mi sueño con sudor, renuncia y fe.

Nunca le digo adiós al fútbol, porque vive en mí. Solo cerrando un capítulo. La historia continúa y ahora comienza un nuevo juego.

Gracias, fútbol. Tú me haces quien soy

Para siempre uno de los tuyos.