Sergio Ramos advierte a Ilia Topuria tras su derrota: "Los que sobraban ya no están"

Fran Duarte Madrid, 16 JUN 2026 - 20:48h.

Ilia Topuria está recibiendo muchos mensajes de ánimo de sus amigos, pero el más sorprendente ha sido el de Sergio Ramos que lo ha hecho con una advertencia

El dolor que Ilia Topuria tuvo que aguantar: tras el segundo asalto, había perdido la visión de ambos ojos

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Ilia Topuria ha caído derrotado por knock out en su esperado combate frente a Donald Trump en la Casa Blanca. Una derrota muy dolorosa porque con ella dice adiós a su récord de imbatibilidad en la UFC. El médico acabó parando el combate en el cuarto asalto por las lesiones en los ojos de Ilia que Justin Gaethje le provocó durante la pelea. Una decisión que su propio hermano, Aleksander Topuria, pidió al darse cuenta de que estaba combatiendo sin visión.

Apenas un día después de la derrota, no han tardado en llegar los mensajes de sus amigos y familiares para darle ánimos en estos momentos tan duros. Uno de los más esperados ha sido el de Omar Montes, uno de sus mejores amigos, que ha compartido una imagen de Ilia metido en un tanque de laboratorio mientras se recupera del combate con él mismo esperando al lado de los personajes Goku y Vegeta de Dragon Ball. “En el camino del guerrero, la derrota no es el final… es el maestro. La eternidad no es de quien nunca cayó, es de quien se levantó y volvió con una versión que nadie jamás vio antes. La victoria te enseña quién eres, pero la derrota te enseña de k estas hecho. Y yo se d k estas hecho tú: de los que vuelven. Y cuando vuelvas el k se cruce contigo se va a encontrar a la mejor versión de Ilia Topuria que el planeta ha visto jamás. Tu vuelta no va a ser una pelea va a ser una leyenda”, ha querido comentar Omar Montes.

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El sorprendente mensaje de Sergio Ramos

Otra de las reflexiones más esperadas y sorprendentes ha sido la de otro gran amigo suyo, Sergio Ramos. El central ha compartido una foto suya con Topuria dentro de un octágono y con el cinturón de campeón de la UFC, acompañado de un texto muy filosófico que sirve de advertencia de lo que va a venir cuando Ilia vuelva a estar totalmente recuperado. “Hoy el barco navegará más deprisa, porque los que sobraban ya no están. Ay, hermano, los que celebran tu derrota no saben lo que les espera. Pobres de ellos. El camino recorrido con determinación tiene curvas, pero mantiene fijo el objetivo. Adaptarse, recomponerse y seguir. You are water, my friend! Volveremos y volveremos como vuelven los grandes. Te quiero, Ilia Topuria”, ha comentado el de Camas.