Lo que le espera a Ilia Topuria tras confirmarse su lesión: tres meses de cefaleas y fuertes dolores

Javi Rayo 16 JUN 2026 - 07:31h.

Ilia Topuria ya ha abandonado el hospital y sigue con la recuperación desde su hotel en Washington

El dolor que Ilia Topuria tuvo que aguantar: tras el segundo asalto, había perdido la visión de ambos ojos

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Ilia Topuria ya ha empezado el día 1 de su recuperación. El peleador hispano-georgiano tuvo que pasar por el hospital tras caer derrotado ante Justin Gaethje para tratar sus lesiones oculares, que le dejaron sin vista desde el segundo asalto del combate. Tras la revisión de las heridas, Topuria ya ha regresado a su hotel en Washington -donde todavía permanecerá unos días- con la mejor de las noticias: no tendrá que pasar por quirófano. Eso sí, el camino hasta recuperarse por completo no va a ser nada fácil ni va a estar exento de dolor.

Según ha informado Ángel García Muñiz, Ilia Topuria ha sufrido una doble fisura sin desplazamiento en los dos huesos orbitales de ambos ojos, con el derecho en bastante peor situación que el izquierdo. Tras ser tratado de las lesiones en el hospital, el hispano-georgiano tendrá que guardar ahora reposo ¿Los plazos? Se hablan hasta tres meses. En ese tiempo, Topuria no podrá ver bien, tendrá que lidiar con fuertes dolores en la zona de los ojos y también cefaleas en la cabeza. Una situación ante la que Ilia Topuria se encuentra "positivo".

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¿En qué consiste la lesión que sufre Topuria?

La fisura sin desplazamiento del hueso orbital implica una fractura o grieta de los huesos que forman la órbita del ojo, pero sin que los fragmentos óseos se hayan desplazado desde su posición natural. La órbita es la cavidad ósea que rodea y protege el globo ocular y que está formada por pequeños huesos del cráneo y la cara. Una recuperación sin pasar por el quirófano implica reposo, analgésicos y tratamientos de frío en la zona para que la fractura empieza a consolidarse entre cuatro y nueve semanas.

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Pero Ilia Topuria sólo piensa en recuperarse y tener un combate de revancha con Justin Gaethje, aunque tendremos que esperar, mínimo, hasta 2027. "Cuando su equipo le ha dicho, 'Ilia, nos levantaremos más fuertes', la respuesta de Ilia Topuria es, 'no, yo ya estoy de pie'", desvela el periodista de la cadena COPE, unas palabras que hablan del sentimiento de resiliencia del peleador nacido en Georgia.