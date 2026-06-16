Javi Rayo 16 JUN 2026 - 06:53h.

Ilia Topuria peleó dos asaltos sin poder ver nada

Ilia Topuria explica por qué perdió el invicto en la Casa Blanca y amenaza: "Mucho más peligroso"

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Ilia Topuria se encuentra ya recuperándose de las lesiones que sufrió tras la pelea con Justin Gaethje donde el peleador norteamericano le arrebató su condición de invicto, además del título de campeón del mundo de la UFC. Aunque el hispano-georgiano piensa ya en la revancha -a sabiendas de que Dana White no le dejará competir hasta 2027- lo cierto es que deberá guardar reposo para curar su grave lesión en ambos ojos. Con el paso de las horas vamos conociendo el dolor que tuvo que soportar Topuria y los detalles hablan de la magnitud de la paliza que recibió ante la mirada de Donald Trump.

Ilia Topuria ya piensa en la revancha

El periodista Ángel García Muñiz desvela que el entorno de Ilia Topuria les ha detallado que el peleador hispano-georgiano perdió la visión completa tras el segundo asalto. Tras el primer round Topuria ya no veía por su ojo derecho y en el segundo asalto dejó de ver también por el izquierdo. Una situación totalmente incompatible con poder seguir luchando, aunque Topuria decidió seguir y aguantó cuatro asaltos completos. Hasta que su hermano Aleksandre decidió parar la pelea para evitar un mal mayor.

"Ilia Topuria va a descansar, va a curarse, pero va a volver más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Ilia ha pasado una noche larga y dura en el hospital pero desde hace unas horas ya está descansado en su hotel. Ilia Topuria tiene dos fisuras sin desplazamiento en los dos huesos orbitales, aunque tiene el derecho bastante peor que el izquierdo. No va a hacer falta quirófano pero sí mucho reposo, unos tres meses con dolores y cefaleas, pero Ilia está animado. Tiene ganas de recuperarse pero también de volver, en ningún momento se ha pronunciado la palabra retirada", revela el periodista de la cadena Cope.

Por el momento, Ilia Topuria seguirá toda la recuperación en Estados Unidos aunque no se descarta un regreso a España para tratar las lesiones con sus médicos de máxima confianza.