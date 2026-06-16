Ángel Cotán 16 JUN 2026 - 19:33h.

El FBI tomó conocimiento de la situación el pasado 10 de junio

Ilia Topuria explica por qué perdió el invicto en la Casa Blanca y amenaza: "Mucho más peligroso"

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La derrota, aunque dolorosa e impactante, pudo haber sido lo menos importante para Ilia Topuria. Este martes, tras abandonar el hospital y comenzar la primera fase de su recuperación, una información oficial procedente de los Estados Unidos permite respirar aliviado al entorno del luchador, así como a todos los presentes en el evento especial celebrado en la Casa Blanca.

La fiesta del ochenta cumpleaños del presidente Donald Trump casi acaba en tragedia. Kash Patel, actual director del FBI confirmado por el Senado estadounidense, desempolva la operación trascendental que tuvieron que realizar en los días previos a la pelea de Topuria.

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Ilia Topuria se salva de una masacre y amenaza bomba en la Casa Blanca

El pasado 10 de junio, cuatro días antes del evento, el FBI tomó conocimiento de la amenaza de drones cargados con explosivos que planeaban atacar edificios cercanos al UFC Freedom 250. La intención no era otra que provocar una evacuación y conducir a los asistentes hacia un grupo de francotiradores. Además, según informa Fox News Digital, el plan también contaba con una segunda fase en la que se contemplaba el asalto a la Casa Blanca.

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Esta dura información ha sido confirmada por el citado Kash Patel y el FBI: "El 10 de junio, el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial contra el evento UFC América 250 en Washington, D.C., que involucraba a individuos fuera de la Región de la Capital Nacional y gracias a la acción rápida de este FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataques fueron detenidos en seco. Aunque el resultado representó lo mejor del trabajo de investigación, tampoco fue nada fuera de lo común para este equipo de fuerzas del orden. Estamos construidos para detectar, responder y llevar ante la justicia a aquellos que amenazan las vidas de los ciudadanos estadounidenses, particularmente durante grandes concentraciones como la histórica pelea de UFC 250. Eso es exactamente lo que hicimos aquí. Quiero agradecer a nuestros grandes agentes y socios; este trabajo sigue en curso y continuaremos actualizando al público según lo permitido".