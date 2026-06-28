Suga, de BTS, anuncia por sorpresa la nueva camiseta del Atlético de Madrid en el Metropolitano

Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 16:34h.

Así será la nueva prenda a falta de confirmación oficial

Maxi Rodríguez espera que se llegue a una solución entre Julián Álvarez y el Atleti: "Cada uno siempre va a tirar para su lado"

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El K-Pop cuenta con cientos de millones de seguidores alrededor de todo el mundo y, de todas las bandas surcoreanas, destaca sobre todo BTS, que este sábado se dieron un baño de masas en un Metropolitano que no ha dejado de vivir conciertos, con Bad Bunny a la cabeza, desde el final de la temporada. Los asistentes al estadio colchonero pudieron vivir de primera mano un gran espectáculo y también conocer cuál será la camiseta local del Atlético de Madrid. Tras jugar con la segunda ya en la jornada 38 del campeonato, el club no había presentado la local que sí vistió Suga tal y como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia.