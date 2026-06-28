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Suga, de BTS, anuncia por sorpresa la nueva camiseta del Atlético de Madrid en el Metropolitano

Busa, de BTS, anuncia por sorpresa la nueva camiseta del Atlético de Madrid
Suga posa con la camiseta local del Atlético de Madrid 26/27. Redes sociales
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El K-Pop cuenta con cientos de millones de seguidores alrededor de todo el mundo y, de todas las bandas surcoreanas, destaca sobre todo BTS, que este sábado se dieron un baño de masas en un Metropolitano que no ha dejado de vivir conciertos, con Bad Bunny a la cabeza, desde el final de la temporada. Los asistentes al estadio colchonero pudieron vivir de primera mano un gran espectáculo y también conocer cuál será la camiseta local del Atlético de Madrid. Tras jugar con la segunda ya en la jornada 38 del campeonato, el club no había presentado la local que sí vistió Suga tal y como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia.

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