El Metropolitano no estaría disponible ni para ver la final ni ante una posible celebración

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Sumido en la decepción de caer en la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid empieza a mirar al futuro más cercano. Y ese futuro no es otro que unas semifinales de la Champions League. El cuadro rojiblanco se medirá al Arsenal FC con el objetivo de acceder a la cuarta final de su historia, que sería la tercera desde que llegó Diego Pablo Simeone al banquillo. Una final que, en el hipotético caso de alcanzar, no se podría ni ver ni celebrar en el Metropolitano.

¿Por qué? Por 'culpa' de Bad Bunny. Y es que el cantante dará nada menos que diez conciertos en el Metropolitano entre el 30 de mayo y el 15 de junio. ¿Y qué significa eso? Que el recinto no estaría disponible ni para colocar pantallas gigantes para seguir una hipotética final de Champions, tal y como se hizo ante la Real Sociedad, ni para celebrar un hipotético título en caso de que se diera la histórica circunstancia.

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El primer concierto de Bad Bunny en el recinto colchonero será el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas. Y la final de la Champions League se disputará el sábado 30 de mayo a las 18:00 horas en Budapest. Sea quienes sean los equipos que lleguen a dicha final, el estadio estará completamente enfocado ese día a acoger a los espectadores del concierto.

¿Y si el Atlético ganase la Champions? Estaríamos hablando de un título absolutamente histórico, de la primera vez en sus 123 años de historia que se proclama campeón de Europa. Pero tampoco podría celebrarlo en su estadio con su gente, ya que el domingo 31 de mayo, un día después de la final, hay otro concierto de Bad Bunny a las 20:00 horas. El lunes 1 de junio sí está libre de conciertos, pero el recinto estaría totalmente preparado para acoger los eventos posteriores, ya que el martes habrá un nuevo espectáculo del mismo cantante. Es decir, que parece poco probable que pudieran usar su propio estadio ese lunes.

Al Atlético ya le pasó en la final de Champions League 2016

No se trata de la primera vez que el club rojiblanco está en una situación similar. Sí abrió las puertas del Vicente Calderón durante la final de 2014, pero no pudo hacerlo dos años más tarde, en 2016, debido a se estaba iniciando el montaje del escenario para el concierto de Paul McCartney. La alternativa del Atlético aquel día fue habilitar el Palacio de Deportes, conocido por entonces como Barclaycard Center y renombrado ahora como Movistar Arena, y colocar allí pantallas gigantes para seguir el partido, disputado en Milán.

¿Y si el Atlético se proclamara campeón de Europa? En ese hipotético caso, todo apunta a que la celebración se centraría al completo en la fuente de Neptuno, lugar habitual del equipo rojiblanco cada vez que alza un título.