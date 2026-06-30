Callejón sin salida para el Barça: Harry Kane les da calabazas y sin novedades por Julián Álvarez

Javi Rayo 30 JUN 2026 - 13:20h.

El FC Barcelona sigue buscando delantero centro

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Mientras Robert Lewandowski ha hecho oficial su llegada a la MLS y Ferran Torres trata de resolver su sequía goleadora en el Mundial, el FC Barcelona se afana en buscar un delantero centro para la temporada que viene. Las opciones son varias pero es el problema es recurrente, el dinero. Aunque la situación económica del club ha mejorado significativamente, el precio de los delanteros más top del mercado sigue siendo inasumible. Un callejón sin salida con dos nombres propios, Julián Álvarez y Harry Kane.

El crack argentino es el sueño dorado de Joan Laporta y Deco. Julián Álvarez ya ha pedido públicamente una salida pero el Atlético sigue aguantando estoicamente, refiriéndose en todo momento a su cláusula de 500 millones de euros. Tras esas palabras que dieron la vuelta al mundo y que provocaron un cisma en la afición rojiblanca, no ha habido novedad alguna. El club catalán intentará una nueva oferta una vez acabe el Mundial pero en el Atlético asegurar que el 'no' seguirá siendo la respuesta.

Como parche a la imposibilidad de fichar a Julián Álvarez había aparecido con fuerza el nombre de Harry Kane. El FC Barcelona había mostrado interés en hacerse con los servicios del delantero inglés pero, como muchas veces en la vida, el interés no ha sido correspondido. Según informa hoy The Athletic, el entorno del futbolista ha dado las gracias al club por ese interés pero Kane no saldrá de la Bundesliga. De hecho, en los próximos días se hará oficial su renovación con el Bayern. Otra puerta más cerrada para el Barça.

Fuera de esos dos nombres hay otros, sí. Pero inalcanzables para el FC Barcelona. Erling Haaland, Lautaro Martínez, Joao Pedro o Marcus Thuram tienen el perfil de delantero centro que busca el FC Barcelona pero a un muy alto precio.