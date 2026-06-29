El Barça activa la opción Harry Kane por si no se cierra Julián Álvarez

Juan Pérez 29 JUN 2026 - 09:20h.

A sus 32 años, puede coger el mismo billete que Lewandowski para dejar Baviera

Las claves del lío con Julián Álvarez: su conversación con el Atlético, su destino y su impacto en Argentina

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La operación de Julián Álvarez parece la primera gran opción del FC Barcelona para el mercado de fichajes, pero la necesidad del conjunto blaugrana y la complejidad del caso del argentino dejan escenarios muy diferentes. Una de las grandes alternativas para la delantera parece Harry Kane tal y como anuncia en exclusiva Daily Mail, un movimiento sutil para conocer la situación del delantero del Bayern de Múnich de cara a hacer un movimiento muy similar a la operación Lewandowski.

Harry Kane es una de esas puertas alternativas para el Barça en el caso de que el Atlético de Madrid no ceda en sus pretensiones para conseguir a La Araña. Y como en el fichaje de Lewandowski hace tres años, la ventana competitiva del jugador, el precio y los años de contrato están en una misma escena después de saber que la dirección deportiva del actual campeón de LaLiga ha tocado se ha puesto en contacto con los representantes del inglés para ficharlo.

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La información cuenta que la tentativa inicial era saber cuál es la decisión actual del jugador, que con 32 años acaba contrato la próxima temporada después de un año sublime, tanto con el Bayern de Múnich como con Inglaterra. Y la promesa del Barça es volver a llamar después del Mundial 2026 para ver la forma de convencer a ambas partes para acometer la contratación, pero no parece fácil.

Harry Kane está más encaminado a una negociación para renovar, pero sin duda hay algo pendiente cuando en pleno verano antes de finalizar contrato en un año, todavía no hay acuerdo a pesar de la cita mundialista. Y eso sólo puede significar dos cosas, que el jugador quiere apretar para tener un mejor contrato porque sabe que puede mejorar su cartel con la camiseta de Inglaterra, o que quiere ver qué opciones tiene entre los mejores clubes de Europa.

El capítulo de Julián parece prioritario, y esta apunta a ser una escenificación más de una dirección deportiva que quiere a un '9' de cualquier manera, pero hay semejanzas. Lewandowski llegó con 33 años, también con un año de contrato pendiente en el Bayern, y es la misma posición. En aquel caso lo cierto es que el polaco dejó claro que su etapa en Múnich había acabado, por lo que la mayor diferencia es difícil de comparar, pero al igual que ha hecho Julián, hay mercado por delante para dejarle espacio a los jugadores por si levantan la voz para facilitar movimientos de tal envergadura como este.