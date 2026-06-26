Celia Pérez 26 JUN 2026 - 07:29h.

El uruguayo opina sobre todo lo que está ocurriendo con Julián y el Atlético de Madrid

Álex Baena se pone en la piel del Atlético de Madrid con Julián Álvarez: "Nunca"

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El 'culebrón Julián Álvarez' sigue un día más. Tras sus últimas declaraciones con Argentina, dejando claro su que "lo mejor para todos es una transferencia" y quiere "cumplir" su "sueño", y la férrea postura del Atlético de Madrid a dejarlo salir al FC Barcelona, está siendo tema de debate en todos los ámbitos. Si hace unos días tanto Joao Félix como Álex Baena han ofrecido su punto de vista, en esta ocasión lo ha hecho Luis Suárez. El uruguayo ha destacado las cualidades del delantero y ha puesto de ejemplo lo que vivió en el Liverpool durante una entrevista en El Larguero.

"El Barcelona y cualquier equipo del mundo lo va a querer y va a querer pagar lo que sea. Tiene una buena descarga, tiene un buen movimiento entre los centrales, ayuda mucho defensivamente a correr los centrales, va a tener extremos que le brinden muchas asistencias, muchas pelotas, es un jugador rápido, con potencia", comenzó describiendo las cualidades del futbolista.

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"También digo que cuando uno se declara en ese momento de querer dar un paso al costado, de un cambio, a mi me toco la misma posibilidad cuando estaba en el Liverpool, cuando declare que me quería ir al Arsenal en 2013. Vino el capitán, vino Gerrard en ese momento, porque el Arsenal jugaba Champions en ese momento y el Liverpool no, yo me quería ir porque quería jugar Champions", desveló.

"Vino Gerrard y me convenció a mí de 'quédate acá porque este año no te puedes ir al Arsenal, si haces un gran año, nosotros lo vamos a hacer, te vamos a ayudar. El entrenador, el club y todos. Te vas a poder ir al real Madrid, al Barcelona al Bayern, a donde vos quiera, pero sete año quédate acá'. A mí me convenció. Yo salí a pedir disculpas en ese momento porque no habían sido buenas las declaraciones. Me entregué por completo al Liverpool y a los dos o tres partidos la gente ya me amaba y fue mi mejor temporada en el Liverpool", acabó explicando.