Celia Pérez 25 JUN 2026 - 07:29h.

Su compañero destaca que no cree que se quisiera ir hace dos meses

Joao Félix comparte su opinión sobre el 'culebrón Julián Álvarez': "Cosas pasarán ahí dentro"

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Un día tras otro, Julián Álvarez vuelve a ser el gran protagonista. Su tensa situación en el Atlético de Madrid ha provocado un auténtico terremoto en redes sociales y una gran diversidad de opiniones. El jugador ha movido ficha, expresando su deseo de salir públicamente, mientras que en el club rojiblanco tienen muy clara su postura, la de no facilitar su salida al Barça. Y a todo ello se une la opinión de todo el mundo del fútbol, también la de su compañero de equipo Álex Baena, que no duda en cómo actuaría con él.

"Bueno a lo mejor también no está contento porque no ha sido su mejor temporada. Tampoco estoy contento con la temporada que he hecho, pero yo tengo ganas de quedarme. Estoy donde quiero estar y estoy enamorado del Atleti por toda la gente, el estadio, el staff, los compañeros, la ciudad... Yo no creería que se quisiera ir hace dos meses, pero bueno, el fútbol cambia", comenzó explicando sobre la situación del delantero argentino en una entrevista en El Partidazo.

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Una situación que podría enquistarse y sobre la que Álex Baena tiene muy clara la postura de no venderlo. "Yo pensando como club, nunca vendería a mis jugadores a los rivales directos", ni a la Premier ni "a ningún lado. Yo por mí que se quede".

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Todo el revuelo llegan después de que este lunes, tras el triunfo de Argentina por 2-0 contra Austria en la segunda jornada del Mundial 2026, el atacante dijera, en declaraciones a ESPN, que “lo mejor para todos es una transferencia” y añadió: “Quiero cumplir mi sueño”, sin concretar a qué equipo se refiere.

En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido el Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, y están decididos a denunciar.