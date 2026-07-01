Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 15:13h.

El presidente barcelonista insiste en el fichaje del delantero

Enrique Cerezo admite la sorpresa por las palabras de Julián Álvarez y se reitera: “No estamos dispuestos a vender”

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Joan Laporta ha comparecido en su toma de posesión como presidente del FC Barcelona. El mandatario barcelonista, amén de mandar un dardo al Real Madrid, ha confirmado que el club ha enviado una nueva oferta al Atlético de Madrid para tratar de cerrar el fichaje de Julián Álvarez. Así lo ha revelado en la rueda de prensa posterior al evento, en respuesta a los periodistas. El argentino, que ya expresó su deseo de abandonar la disciplina rojiblanca, fue tanteado por el conjunto blanco, aunque la oferta de 150 millones no satisfizo al club que, de momento, posee sus derechos federativos.

En este sentido, Joan Laporta reconoce otra nueva propuesta al club rojiblanco: "Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club, la hemos hecho con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta, nos ha contestado que no vende y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente, y dije que cuando tengan alternativas, si esta oferta está vigente, nos interesaría hacer la operación", razona.

Del mismo modo, alude a la política del club de denunciar públicamente las supuestas presiones del Barcelona y afirmar que van a acudir a los más altos organismos para tomar medidas: "Esto quedó allí, ahora veo que ha habido una serie de actuaciones que ellos sabrán lo que han hecho, pero la verdad es que no veo la lógica que le han puesto a este tema", explica.

Joan Laporta resta importancia a los tuits por lo de Julián Álvarez

Asimismo, Joan Laporta resta importancia a los diferentes mensajes emitidos por el club rojiblanco en redes sociales: "Lo de los tuits y todo esto fue anecdótico y lo hicieron antes de las declaraciones de Julián, lo hicieron una vez supieron la oferta del Barça. No sé, todos los representantes del Atlético de Madrid tienen mucha experiencia en todo esto, y la verdad es que no sé a qué viene su estrategia. La respeto, pero ahí tienen nuestra oferta. Si quieren aceptarla estaremos encantados, y no será la primera vez que hacemos una operación entre el Barça y el Atlético de Madrid. Han habido más de una y más de diez", explica.

En este sentido, apela a mantener una cordialidad en las relaciones entre clubes: "Además, siempre se han realizado, salvo alguna que ha sido conflictiva, la mayoría, yo hablo ya desde mi primera etapa como presidente, han sido todas acordadas entre nosotros y no ha habido problema. Esta quizás es más sensible, lo que es es muy generosa. En el Barça, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante, porque es una propuesta que... nosotros la tenemos ahí y la mantendremos hasta cuando consideremos que la tenemos que mantener, porque veo que el Atlético de Madrid se está cerrando en banda", sostiene.

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Por último, relativo al tema, muestra su perplejidad tras el mensaje de que el club rojiblanco tomaría medidas legales por negociar sin permiso con su jugador: "Por un lado espero que recapaciten y de alguna manera acepten esta oferta. Y, si no lo hacen que nos lo comuniquen otra vez, y ya veremos qué hacemos. Pero esto de ir a UEFA o a FIFA, no sé a qué viene esto. Igual es que hay gente que tiene ganas de liarla, porque no tiene sentido", sentencia.