Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 13:19h.

"No tienen nada que envidiar a ningún club de este país", expresa el presidente de LALIGA

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Javier Tebas ha comparecido en la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona. El presidente de LALIGA ha estado presente en un momento tan especial para el club y para el dirigente, que afronta su cuarta legislatura al frente de la entidad.

En este sentido, el máximo mandatario de la competición doméstica ha felicitado a Laporta por sus éxitos deportivos y también económicos, y ha vinculado los éxitos del FC Barcelona como éxitos del fútbol español y de LALIGA. Unas palabras que quizá no gusten en el seno del Real Madrid y entre su afición.

Y es que, después de las pertinentes felicitaciones, Javier Tebas elogiaba la gestión de Joan Laporta en los últimos años: "Tenemos que recordar que hemos vivido momentos de diferencias durante estos años. Las diferencias siempre existen cuando cada uno defiende lo que cree que es oportuno. A veces nos entenderemos más o menos, pero intentaremos buscar lo mejor para nuestro fútbol. Para nosotros, que al FC Barcelona le vaya mejor, que tenga éxitos deportivos, en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, y tengo que felicitar a Rafa Yuste y demás directivos y evidentemente a Joan, que han sido unos años duros en cuanto a la sostenibilidad económica. Han conseguido el éxito, están en un gran camino y no tienen nada que envidiar a ningún club de este país. Había que decirlo en el momento oportuno, y lo debe decir el presidente de LALIGA en este momento. Enhorabuena por poner al FC Barcelona en una gran situación económica", reflejaba.

Asimismo, vinculaba los triunfos del club barcelonista como positivos para LALIGA: "Que el FC Barcelona consiga más éxitos son también éxitos de nuestra Liga. Que el FCB consiga más éxitos hace que el fútbol español sea más grande. Joan, te deseo los mayores éxitos al frente del FC Barcelona, porque el éxito de nuestros clubes es el éxito de nuestro fútbol, y el éxito del FC Barcelona es también el éxito de nuestra liga. Enhorabuena a todos, y adelante", sentenció.