La genuina duda de Cucurella tras fichar por el Real Madrid, ¿Messi o Modric?

Juan Pérez 01 JUL 2026 - 09:24h.

El nuevo lateral del conjunto blanco es de los más espontáneos de La Roja

Marc Cucurella y su emotiva superstición antes de cada partido con la Selección Española: "Doy cuatro besos"

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En la lluvia de entrevistas de los jugadores de la Selección Española con la prensa, hay un aliciente especial al hablar con muchos de ellos por el correspondiente pique entre Real Madrid y Barcelona. El fichaje de Cucurella como el segundo defensa más caro de la historia del club aviva eso por ser el único jugador de La Roja con sello en el conjunto blanco tras su reciente fichaje, y eso deja escenas únicas no sólo por su pasado blaugrana, sino por la facilidad para plantearle juegos donde debe elegir quién es mejor: Leo Messi o Luka Modric.

La facilidad de Marc Cucurella para negar una oferta del Barça y hablar desde la sensatez en cada una de sus apariciones en la prensa es vox populi, pero hay ciertos momentos donde el nubarrón deja algunas dudas como en el juego que le plantea el Diario As. La toma de decisiones entre dos cracks de la élite del fútbol internacional le coloca en el punto de elegir entre jugadores del Real Madrid y del Barça con el consiguiente dilema tras su flamante traspaso al conjunto merengue.

De primeras su reacción inicial es elegir a Lamine Yamal por encima de Mbappé con alguna duda, pero justo después se toma su tiempo para dar con el ganador entre Messi y Modric. La onomatopeya del lateral izquierdo ante la duda de elegir al crack argentino o al croata sorprende, y sólo se entiende por una devoción clara al centrocampista o por tirar del escudo tras su flamante fichaje. Finalmente elige a Leo, pero tarda unos segundos en tomar la decisión, y esa duda sin duda llama la atención.

En el resto de decisiones toma partida por Vinicius Junior antes que por Raphina, sin apenas pensar, sin duda la elección más rápida de todas. También elige a Fede Valverde por delante de Bellingham, a Olise antes que a Dembele, y le da prioridad a Haaland por delante de Harry Kane. En su clasificación final Lamine Yamal es el primero "porque es de la selección", segundo Messi, Vinicius es el bronce y luego cierran Valverde, Olise y Haaland.