Juan Pérez 25 JUN 2026 - 11:57h.

El actual jugador del Real Madrid desvela quién realmente fue a por él

El pellizco millonario para el Barça por el fichaje de Cucurella al Real Madrid

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El marco español del mercado de fichajes tiene a Marc Cucurella en el primer plano por su relación constante con el Barcelona y el Atlético de Madrid antes de firmar con el Real Madrid, pero la situación no era tan certera. El lateral izquierdo de la Selección Española desvela toda la verdad hasta el punto de negar tajantemente el interés o la oferta del conjunto blaugrana en los últimos meses.

El Barça no fue a por Cucurella, y lo ha dicho el propio jugador desvelando la planificación deportiva del conjunto culé sin escrúpulos ni vergüenza, porque el segundo defensa más caro en la historia del Real Madrid habla sin tapujos. En una entrevista en Radioestadio Noche, en Onda Cero, el titular de La Roja dejó una triple negación cuando le preguntaron si el club donde se formó lo quiso fichar.

Donde otros jugadores agachan la cabeza y dan una respuesta automática, Cucurella cuenta toda su verdad sobre la sonada oferta o el interés del Barça en ficharle: "No, no, no. Me dijeron que querían hacer un lateral izquierdo, pero se quedó ahí. No hubo más (...), de ahí a que pase hay un mundo entero, pero no", una sencilla frase que desmonta no sólo la rumorología de las últimas semanas, sino también la necesidad del actual campeón de LaLiga de reforzar en algún momento la zaga.

La forma en la que niega la pregunta deja bastante claro que no ha estado cerca en ningún momento de volver a vestir la camiseta del Barça, pero sí que desvela los planes del club de mirar hacia su lateral izquierdo. Con Balde, Gerard Martín y el parche de Joao Cancelo si es necesario, la dirección deportiva no parece convencida, pero tal y como dice Cucurella el foco del equipo está en otro sitio: "Es verdad que ellos creo que están centrados en hacer un delantero".

En la misma cuestión sí confiesa una oferta del Atlético de Madrid, pero en ese momento la respuesta se diluye algo más porque en vez de desgranar las negociaciones, habla de que quería esperar al final del Mundial 2026. Aún así la oferta del Real Madrid lo cambió todo, hasta el punto de modificar su planteamiento para así cerrar su fichaje por el club blanco de primeras y enfocar su futuro primero con España con el futuro despejado para vestir de blanco al inicio de la 26/27.