Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUL 2026 - 11:36h.

El jugador del Athletic Club ha explicado a qué lateral no le gusta medirse

Luis de la Fuente fue a buscar a Nico Williams tras su post en redes por la lesión: "Actué rápidamente"

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La Selección Española afronta este jueves 2 de julio (21:00 horas) el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Austria. Una de las bajas más sonadas del combinado de Luis de la Fuente será Nico Williams, que se lesionó en el aductor en el encuentro frente a Uruguay por la patada de un rival. Las últimas sensaciones son más positivas y el extremo del Athletic Club tiene opciones de volver a jugar en esta Copa del Mundo, pero no será en la primera eliminatoria.

Mientras ultima su recuperación, Nico Williams ha participado junto a Lamine Yamal en una conversación de cerca de media hora con el humorista y presentador Dani Martínez para el canal oficial de YouTube de la Selección Española. Los dos futbolistas han repasado anécdotas, han hablado de La Roja y también han desvelado qué defensores les han puesto más problemas sobre el terreno de juego.

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Nico Williams y Lamine Yamal confiesan a qué laterales no les gusta enfrentarse

Las dos estrellas de la Selección fueron preguntados por el lateral al que menos les gusta enfrentarse. Lamine Yamal no dudó en señalar a Nuno Mendes y aseguró que hay dos tipos de laterales: los buenos y los 'pesados'. Los primeros se olvidan del atacante y suben y bajan, en este grupo estaría el portugués del PSG y los segundos, que no le dejan en paz y "van a beber agua contigo".

Nico Williams tenía otro nombre: Jules Koundé. El internacional español reconoció que el defensa azulgrana es uno de los rivales más difíciles de superar por su insistencia durante los partidos. “Toca mucho. A mí no me gusta (que le toquen) Toca demasiado, está todo el rato. O te la echas larga y está braceando. Buah, qué pesado. Es muy tocón”, comentó el del Athletic.