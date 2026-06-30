El Athletic anuncia una nueva equipación a lo Aston Martin

Juan Pérez 30 JUN 2026 - 11:34h.

La indumentaria será de uso exclusivo para los viajes

Fría recepción de los athleticzales a la nueva equipación de Castore

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El Athletic Club renueva su imagen para la 26/27 tras anunciar en mayo su primera equipación, y ya tiene nueva piel para vestir a los jugadores de la primera plantilla lejos de los terrenos de juego. A expensas del descubrimiento de la segunda y la tercera camiseta de los leones, el verde botella sobresale como sorpresa para asentar hasta seis prendas donde el escudo y el logo de Castore aparecen de blanco.

A estas alturas del año pasado la entidad de San Mamés ya había presentado la segunda equipación oficial para la temporada, pero el secreto parece aguantar algo más este verano. La indumentaria anual para disfrutar de la ropa de viaje es un vínculo diferente tanto para la plantilla como para la afición, una alternativa para sentir el escudo lejos de los colores tradicionales.

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Ese verde, un tono más oscuro quizás que el de Aston Martin tan reconocido por Fernando Alonso, será la pieza habitual tanto en la pretemporada planteada para el mes de julio como para los desplazamientos en LaLiga. El lote deja una camiseta técnica, una sudadera con capucha, un polo y tanto pantalones cortos como largos. Todos ellos están disponibles ya en la web oficial del Athletic Club, y estos son los precios de sus variantes para adulto y junior.

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Sudadera con capucha Adapt Fleece de viaje: 90 euros

90 euros Sudadera Adapt Fleece de viaje: 85 euros

85 euros Pantalón jogger Adapt Fleece de viaje: 85 euros

85 euros Polo de viaje: 60 euros

60 euros Pantalón corto Adapt Fleece de viaje: 60 euros

60 euros Camiseta de viaje: 50 euros

La ropa junior baja algo el precio en todos los productos