El Athletic valora facilitar la salida de Julen Agirrezabala: dos opciones al Deportivo

Ángel Cotán 29 JUN 2026 - 19:33h.

El portero cuenta con mercado en LALIGA EA Sports

Fernando Soriano define los ocho objetivos herculinos en el mercado de fichajes

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A vueltas con el ansiado fichaje en portería. El Deportivo de A Coruña estableció una hoja de ruta en su particular mercado de verano que contemplaba una nueva incorporación bajo palos. Pese al buen rendimiento de Álvaro Ferllo y la reciente renovación de Germán Parreño, la dirección deportiva herculina estaba convencida en elevar el nivel con un tercer activo. Fernando Soriano maneja varios nombres, pero el gran deseo lo encarna Julen Agirrezabala.

Tras su periodo de cesión en el Valencia, el joven guardameta regresa a un Athletic Club en el que sigue habiendo un dueño claro de la portería. Edin Terzic y Mikel González perfilan una plantilla en la que figuren tres porteros siendo el citado Julen el activo que cuenta con más mercado.

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Además del interés coruñés, otros clubes de LALIGA EA Sports han tocado la puerta del guardameta de los leones. Con contrato hasta 2027 y la opción de ampliarlo por dos temporadas más, el Athletic flexibiliza sus pretensiones económicas.

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El Athletic valora facilitar la salida de Julen Agirrezabala

Hasta la fecha, en Ibaigane estaban dispuestos a sacar tajada por la salida de Julen Agirrezabala y solicitaban una cantidad que rondase los diez millones de euros. Sin embargo, ante la necesidad de reducir el volumen de su plantilla, y según avanza MARCA, el Athletic está valorando seriamente la posibilidad de rebajar sus pretensiones.

Y lo haría mediante dos fórmulas alternativas. El Deportivo no llega al precio fijo que exige el club rojiblanco por un traspaso fijo que sigue siendo la operación deseada, pero según la citada fuente también se valora incluir cláusulas de mejora o porcentajes de futuro a la venta para así acercar posturas con clubes como el herculino.

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Por el momento no hay avances destacados y Fernando Soriano cuenta con otros nombres en su lista de porteros. A la espera del inicio del nuevo ejercicio, el Deportivo podría acercarse a Julen Agirrezabala si el Athletic se decanta por flexibilizar sus pretensiones.