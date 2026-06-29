El fichaje de Bryan Zaragoza por el Málaga, el deseo del jugador y la realidad

Ángel Cotán 29 JUN 2026 - 18:25h.

Tiene contrato largo en Alemania

El Málaga perfila los fichajes y las líneas rojas de Loren Juarros en el mercado: "Seis o nueve"

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El Málaga CF ha acelerado en su particular mercado de fichajes una vez certificado su histórico ascenso a LALIGA EA Sports. Tras resolver algunas incógnitas de la primera plantilla antes del manido 30 de junio, la dirección deportiva costasoleña rastrea la ventana estival en busca de varias operaciones en prácticamente todas las líneas. Mientras Loren Juarros busca nuevos cromos que eleven el nivel del equipo de Juanfran Funes, el nombre de Bryan Zaragoza sale a la palestra.

El extremo malagueño ha vivido una temporada convulsa en la que ha encadenado dos cesiones diferentes. La primera de ellas, fugaz en el Celta de Vigo. Llegó en verano a Balaídos y puso rumbo a Roma en cuestión de cinco meses.

Su suerte en el fútbol italiano no mejoró y desde el pasado mes de abril ya sabía que el conjunto romanista no ejercería la opción de compra de la que disfrutaba por contrato. Ahora, de vuelta a un Bayern de Múnich en el que no tiene sitio, Bryan Zaragoza es asociado con el Málaga.

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El fichaje de Bryan Zaragoza por el Málaga CF

Con contrato en la entidad bávara hasta junio de 2029, los compañeros de Radio Marca Málaga avanzan el deseo del jugador. El atacante estaría dispuesto a jugar en la élite nacional con el equipo de su ciudad apelando al factor emocional. Tras encadenar hasta cuatro cesiones, Bryan Zaragoza quiere recuperar su mejor versión a los 24 años.

Por el momento, la dirección deportiva que lidera Loren Juarros no ha movido ficha, pero a buen seguro es una opción más que interesante para reforzar la banda izquierda. Eso sí, ni mucho menos sería una operación sencilla, ya que el Bayern quiere recuperar parte de su inversión y lleva varias temporadas fijando opciones de compra que superan los doce millones de euros.

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Por no hablar del salario del propio Bryan Zaragoza, pues ronda los tres millones de euros anuales y el Bayern tratará de liberarse del máximo porcentaje posible de sus honorarios. Sin duda, el fichaje del atacante por el Málaga CF sería más que ilusionante, pero también muy complejo.