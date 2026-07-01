Alberto Cercós García 01 JUL 2026 - 11:39h.

El central danés, pese a una temporada plagada de lesiones, renueva con el Barça hasta 2028

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Andreas Christensen seguirá vistiendo la camiseta del Barcelona hasta 2028 después de alcanzar un acuerdo para ampliar su contrato y aceptar una rebaja salarial cercana al 50%, un movimiento que alivia la masa salarial del club y refuerza la planificación deportiva de Hansi Flick. La renovación llega tras un curso especialmente complicado para el central danés, marcado por las lesiones y una participación casi testimonial. Christensen apenas pudo disputar 543 minutos repartidos entre LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa de España, una cifra muy alejada de la importancia que había tenido en temporadas anteriores. Si se toma como referencia el salario que percibía antes de la rebaja, cada uno de esos minutos sobre el césped tuvo un coste cercano a los 11.000 euros para la entidad azulgrana, un dato que refleja el impacto que tuvo su ausencia durante buena parte del ejercicio.

Pese a ese contexto, el Barcelona mantiene la confianza en un futbolista al que considera una pieza útil por su experiencia, capacidad para sacar el balón jugado y polivalencia. La dirección deportiva apuesta por conservar prácticamente intacta la línea defensiva de cara a la próxima temporada, con Pau Cubarsí como gran referencia de futuro y junto a Ronald Araújo, Eric García y Jules Koundé como principales alternativas para el eje de la zaga. La continuidad de Christensen permite a Flick disponer de un bloque consolidado atrás y evita acudir al mercado, al menos por hora, para reforzar una demarcación en la que el club entiende que ya cuenta con suficientes garantías, siempre que el internacional danés consiga dejar atrás sus problemas físicos.

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Christensen y el Barça, juntos hasta 2028

En el comunicado oficial, el Barcelona destaca que Christensen "ha ampliado su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2028", prolongando así una vinculación que comenzó en el verano de 2022, cuando aterrizó en el Spotify Camp Nou procedente del Chelsea. El club recuerda que el defensa danés se ha consolidado como un futbolista de gran fiabilidad cuando ha estado disponible y subraya su calidad técnica, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a distintos contextos de juego, cualidades muy valoradas por el cuerpo técnico.

La entidad azulgrana también pone en valor el recorrido de Christensen desde su llegada, recordando que ha contribuido a la conquista de títulos con la camiseta blaugrana y que afronta esta nueva etapa con el objetivo de recuperar la continuidad perdida por las lesiones. El acuerdo representa además un esfuerzo compartido entre ambas partes, ya que el futbolista ha aceptado reducir de forma significativa sus emolumentos para facilitar la situación económica del club, una muestra de compromiso que el Barcelona considera clave dentro de su estrategia para mantener un proyecto competitivo sin renunciar a la estabilidad financiera.