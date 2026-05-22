Jorge Morán 22 MAY 2026 - 22:26h.

El futbolista ha terminado aceptando la propuesta del FC Barcelona

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Acuerdo total entre el FC Barcelona y Andreas Christensen. Después de varias semanas de negociaciones, que parecía que alejaban ambas posturas, finalmente el danés ha decidido aceptar la propuesta y seguirá a las órdenes de Hansi Flick. El apoyo de Joan Laporta después de una nueva lesión y el hambre de competición del central de 30 años han sido claves para la firma.

Aunque todavía no es oficial, el club catalán lo publicará en los próximos días, según las informaciones de Mundo Deportivo. Un acuerdo al que llegan pese a las distintas propuestas que tenía el defensor, al que ya tantearon otros equipos de Arabia Saudí.

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La renovación de Andreas Christensen con el FC Barcelona

El danés terminaba su contrato actual el próximo 30 de junio, aunque finalmente se quedará en el Barcelona por las dos próximas temporadas. Eso sí, el acuerdo llega después de que Christensen aceptara una gran reducción salarial, necesitada por los problemas económicos del club.

Andreas quiere volver a sentirse importante en el FC Barcelona en dónde Hansi Flick ha sido clave para su renovación. El técnico alemán quiere contar con un hombre de su experiencia y aunque las lesiones han sido un calvario durante estos años, su polivalencia puede llegar a ser muy importante para el conjunto catalán.

Ahora, después de recuperarse al 100% de su lesión de ligamentos cruzado, el futbolista internacional por Dinamarca espera comenzar junto a sus compañeros en el stage de pretemporada, en dónde buscará convencer al técnico para contar con más minutos. Esta temporada, Christensen tan sólo ha disputado 510 minutos, marcando un gol ante el Guadalajara en la Copa del Rey.