El pasillo del Barça a Thiago que ya suena a despedida

Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 12:40h.

El gesto suele relacionarse con despedidas dentro del vestuario

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El último entrenamiento del FC Barcelona antes de cerrar la temporada dejó una imagen que disparó todas las sospechas en la Ciutat Esportiva: túnel de collejas para Thiago Alcántara, abrazo especial de Hansi Flick y un ambiente que muchos dentro del club ya interpretan como una despedida.

Un entrenamiento marcado por Thiago Alcántara

La plantilla azulgrana completó una sesión relajada y cargada de buen ambiente antes del partido frente al Valencia. Bromas, sonrisas y muchas conversaciones sobre el césped en un entrenamiento diferente, el último del curso.

Pero la gran imagen de la mañana la protagonizó Thiago.

Los jugadores del Barça improvisaron un túnel de collejas para Thiago, una tradición muy reconocible dentro del fútbol y que habitualmente suele aparecer en despedidas o cierres de etapa.

La escena rápidamente hizo saltar las alarmas dentro del entorno culé, especialmente porque después llegó un abrazo muy significativo con Hansi Flick, visiblemente cercano y sonriente junto a él.

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Por ahora no existe confirmación oficial sobre su futuro, pero dentro del club ya hay sensación de final de ciclo.

El técnico alemán estuvo especialmente participativo durante toda la sesión y el abrazo con Thiago fue uno de los momentos más comentados del entrenamiento.

Las imágenes reflejaron complicidad, cariño y cierta carga emocional en una mañana donde varios miembros del vestuario parecían conscientes de que puede tratarse de los últimos días de Thiago Flick en el Barça.

Más allá del momento protagonizado por Thiago, el entrenamiento dejó un ambiente completamente distendido en el grupo azulgrana.

La plantilla quiere cerrar el curso con buenas sensaciones y, de hecho, varios futbolistas acudirán esta noche al concierto de Bad Bunny en el Estadi Olímpic de Montjuïc antes del duelo frente al Valencia.