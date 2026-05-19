Diego Páez de Roque 19 MAY 2026 - 16:32h.

El central tendrá que tomar una decisión esta semana

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Andreas Christensen ha entrado en la semana definitiva para concretar su futuro. El FC Barcelona le ha ofrecido una vía para continuar ligado al club culé, pero el central danés aún no ha tomado una decisión ante una propuesta de renovación que expira esta semana.

Christensen, pese a no haber sido un titular fijo en la presente temporada, sí contaba para Hansi Flick en el primer tramo de la misma. Sin embargo, una dura lesión del ligamento cruzado le ha mantenido apartado todo el año hasta estos dos últimos encuentros, aunque tampoco ha llegado a jugar.

El contrato de Andreas Christensen con el FC Barcelona concluye este mismo verano, por lo que, después de varios meses sin jugar, iba a tener difícil encontrar equipo. Es por ello que el conjunto culé, hace algunos meses, le ofreció una oferta de renovación. Eso sí, una ampliación de su contrato a la baja donde pasaría a cobrar la mitad de lo que percibe actualmente.

Christensen, ante la semana definitiva por su futuro

Por el momento, Christensen no ha firmado aquella oferta y, según ha informado MARCA, el plazo expira en una semana. El central danés, tal y como ha informado el diario deportivo, considera la oferta insuficiente, pese a las múltiples lesiones que ha sufrido en los últimos años. El Barcelona, por su parte, se ha mostrado muy tajante con su situación y no renegociará las condiciones del contrato.

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En cuanto a la duración del contrato, se trata de una renovación de un año más otro que se daría de forma automática en caso de que se cumpliesen una serie de objetivos. Si no lo acepta, Christensen dejaría de estar ligado al Barcelona y pasaría a ser agente libre a partir del 30 de junio.

Mientras tanto, Hansi Flick sigue buscando reforzar la línea defensiva con algunos nombres como Bastoni como principal interés. Sin embargo, la continuidad o no de Christensen no variará los planes del club, pues la entidad culé también está intentando protegerse de las múltiples lesiones que han sufrido este año.