Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 13:58h.

El presidente del Barcelona habla de "conferencias esperpénticas" y "déjà vus" en clara alusión al presidente y el entrenador blancos

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Joan Laporta ha comparecido en su toma de posesión como presidente del FC Barcelona. Tras expresar su mutua admiración con Javier Tebas, y postularse como un fiel colaborador de LALIGA, el máximo mandatario barcelonista también ha tenido tiempo para mandar varios dardos velados al Real Madrid. Y es que ha aludido a "conferencias esperpénticas" y "déjà vus", aludiendo a la rueda de prensa que concedió Florentino Pérez y a la contratación de José Mourinho de forma subyacente.

Asimismo, Joan Laporta alude al nerviosismo del Real Madrid tras los éxitos deportivos recientes: "Estamos orgullosos de la relación que tenemos con LALIGA y de ser hegemónicos en LALIGA. En otros ámbitos están muy nerviosos. Ya pueden estarlo. Hacen conferencias esperpénticas que... yo creo que no tienen muy fijado el norte", afirma, en clara alusión a Florentino Pérez.

Asimismo, también aludió a la contratación de José Mourinho, a quien ya acudieron cuando el equipo dirigido por Pep Guardiola dominaba el fútbol y logró el triplete: "Están haciendo ahora deja vus, que estos deja vus… no sé, comenta.

En este sentido, muestra su orgullo con la confección deportiva del equipo de fútbol masculino, en contraposición a esos "deja vus" a los que aludía antes: "Nosotros tenemos un equipo muy consistente con Hansi Flick dirigiendo magistralmente a estos jugadores que ilusionan a todo el barcelonismo. Con una plantilla configurada por Deco, que no es fácil hoy en día el mercado del mundo del fútbol. Es un poco como una montaña rusa, oscila bastante. De todos modos, estamos bastante orgullosos de cómo se está manejando el aspecto deportivo", explica.

De este modo, Joan Laporta dejó sus dardos velados al Real Madrid y varias de sus figuras destacadas. Una postura que ha cobrado fuerza tras las últimas medidas del club blanco sobre el 'Caso Negreira' y sus documentos presentados a la UEFA.