El Betis ultima el fichaje de Álvaro de Pablo

Álvaro Borrego 17 AGO 2026 - 14:45h.

El guardameta llegaría procedente del Valladolid y firmaría por el filial, supliendo la ausencia que deja Manu González al estar en dinámica de primer equipo

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Según ha podido saber ElDesmarque el Real Betis Balompié está cerca de concretar la incorporación de Álvaro de Pablo (07-08-2002), guardameta que llegaría procedente del Real Valladolid. Su fichaje, de confirmarse, obedecería a la necesidad del club de firmar un portero para el filial, dado que Manu González estará en dinámica de primer equipo. La lesión de Diego Conde, sumada a la apuesta de la entidad por la cantera, hace que la presencia del canterano en las convocatorias sea obligatoria al menos en estos dos primeros meses de temporada, por lo que el segundo equipo requiere de un refuerzo que sume minutos mientras Manu esté a disposición de Manuel Pellegrini. El arquero llegaría en calidad de cedido con una opción de compra.

La intención es que Álvaro de Pablo pueda entrenar incluso durante sus primeros días con el primer equipo mientras Diego Conde siga lesionado y que empiece la temporada con el Betis Deportivo, para no cortar así la progresión de otros guardametas como pudieran ser los del juvenil. Conviene recordar que un portero con ficha en un equipo filial puede alternar y jugar con el primer equipo hasta cumplir los 25 años de edad. Para los jugadores de campo el límite es menor, ya que solo pueden alternar hasta los 23 años.

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Álvaro de Pablo tiene una experiencia más que dilatada en Segunda Federación, competición donde militará el Betis Deportivo, siendo el segundo portero menos goleado del Grupo I durante la 24/25 con el Real Ávila. Además, con el conjunto abulense jugó el playoff de ascenso a Primera RFEF. La pasada temporada lo jugó prácticamente todo con el filial del Valladolid, con quien dejó siete porterías a cero, llegando a ir en varias ocasiones convocado con el primer equipo.

Su relación con Valladolid se inició hace unas temporadas, ya que, tras su último año de juvenil en el Unión Adarve, con quien jugó en División de Honor, recaló en el Atlético Tordesillas. Tras dos cursos en la entidad rojiblanca en la Tercera División de la RFEF, fichó en el 2023/24 por el Real Ávila, donde permaneció dos temporadas antes de su regreso al Pucela.