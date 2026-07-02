Juan Pérez 02 JUL 2026 - 08:57h.

De las presiones públicas al techo para pagar los 150 millones

Los dos clubes que sí tienen dinero para pagar el fichaje de Julián Álvarez y la postura del PSG

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La reactivación de las negociaciones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez desveladas por Joan Laporta amplían el foco del traspaso más allá del deseo del propio jugador. La diferencia entre la intención de vestir la camiseta blaugrana y fichar por algún gran club de la Premier League pasa por las peticiones para llegar a los 150 millones, y Santi Cañizares tiene claro de dónde puede salir ese dinero.

El análisis del que fuera guardameta del Valencia ha fragmentado el caso de Julián Álvarez en el Partidazo de Cope con una firme aclaración, no cree que el Barcelona sea capaz de pagar lo que exige el Atlético. Con más o menos credibilidad a la hora de llegar a vender al delantero argentino por la cifra mágica de los 150 kilos, el tira y afloja para él es parte de un juego que por ahora ganan otros.

Cañizares aclara que "si la intención del Atlético de Madrid es traspasarlo al Barça es con mucha más discreción para llegar a un acuerdo, pero yo lo que creo es que van a seguir forzando para sacar el mayor dinero posible, y no creo que vaya a ser el Barcelona". Una afirmación que se sale del empuje de La Araña por cumplir ese sueño del que hablaba en el Mundial 2026 y que para el analista tiene otras vías.

La reflexión de Santi es que "hay equipos por ahí teniendo en cuenta lo que se está pagando por jugadores con menos trascendencia que Julián Álvarez, y al final es el que puede llegar a la cifra de 150 millones". Por ahora el Arsenal es el que más interés ha demostrado en el jugador, pero el movimiento del mercado de fichajes y las sensaciones de equipos que día sí y día también empalman traspasos de cientos de millones, abren aún más las posibilidades del Atleti para sacar un beneficio extraordinario.

Y con respecto a la cifra, Cañizares tiene muy claro cuál es la intención del Atlético de Madrid: "Eso de que por 150 millones no, ningún dirigente del Atlético piensa que por esa cifra no, en este momento para hacerse los fuertes sí, pero 150 es una cifra fantástica", confirma mientras otros tertulianos añaden que La Araña está muy lejos de tener ese precio. Una opinión más ante uno de los culebrones más marcados del verano.