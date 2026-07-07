Celia Pérez 07 JUL 2026 - 21:52h.

El delantero argentino volvió a ser preguntado por su futuro tras la victoria de Argentina

Julián Álvarez no levanta cabeza y Leo Messi le deja retratado en pleno Mundial: el dato es demoledor

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Argentina ha conseguido imponerse esta tarde a Egipto en una remontada épica en octavos de final. Con dos goles en contra y con solo 11 minutos para que acabara el encuentro, la Albiceleste despertó y fue capaz de darle la vuelta al marcador para conseguir pasar de ronda. Un equipo totalmente emocionado y eufórico protagonizó las celebraciones posteriores, especialmente con Leo Messi, pero sin olvidar a otros protagonistas como Julián Álvarez. El delantero, que no termina de arrancar con su selección, le persigue un futuro incierto en el Atlético de Madrid, del que dijo que quería salir para cumplir su sueño. No obstante, ahora ha vuelto a se preguntado por ello y su respuesta es bien distinta.

A la pregunta de si ha cambiado de idea con su futuro en el cuadro rojiblanco de Pedro Fullana en la Cadena Ser, en esta ocasión Julián ha sido mucho más prudente. "No, estoy pensando en los cuartos de final. Ahora se vienen cosas muy importantes. Vamos con eso", aseguró el ariete argentino al ser cuestionado sobre su salida del Atlético.

Hace ya dos semanas que Julián Álvarez soltó la bomba sobre su futuro. El delantero argentino respondió muy claro a su futuro. Ante los micrófonos de ESPN no pudo esconder que su deseo es no continuar en el Atlético de Madrid, aunque no tiene claro qué es lo que va a suceder: "Bueno, no. La verdad es que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta. Yo hablé la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar", reveló.

Ahora, semanas después su discurso parece bien distinto, pero todo sigue siendo una gran incógnita. Habrá que seguir esperando para conocer qué pasará finalmente con él y el Atlético de Madrid.