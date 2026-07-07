Celia Pérez 07 JUL 2026 - 20:23h.

El astro argentino no pudo contener las lágrimas al final del duelo

Leo Messi se inventa una remontada imposible, pero cuatro jugadores de Argentina quedan señalados: las notas ante Egipto

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Si ayer fue protagonista Cristiano Ronaldo con sus lágrimas en la eliminación de Portugal, despidiéndose así de los Mundiales, este martes lo ha hecho Leo Messi con Argentina, pero con unas emociones muy diferentes. Lejos de la tristeza, en los ojos del astro argentino brotaban lágrimas de euforia tras la tremenda remontada de su equipo ante Egipto y poder obtener su pase a cuartos de final.

No fue un partido fácil y es que la Albiceleste, con un penalti fallado en el primer tiempo por Messi, logró imponerse a su rival gracias a los goles de Enzo Fernández, decisivo con un cabezazo en el minuto 93'; Lionel Messi, en el 84', y Cristian ‘Cuti’ Romero, en el 79'. Un partido de altísimo nivel que acabó con la victoria argentina celebrándola por todo lo alto por los futbolistas, embargados de alegría y también de mucha emoción, tal y como demostraron las lágrimas del capitán.

No fue el único momentazo que dejó Leo Messi tras la victoria de Argentina. Sus compañero protagonizaron un espectacular manteo a su capitán provocando una de las imágenes más señaladas del Mundial.

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La Argentina de Lionel Scaloni y Lionel Messi completó este martes una remontada épica cuando se vio con dos goles en contra y con solo 11 minutos para que acabara el encuentro, pero logró en tiempo imponerse por 3-2 y estará en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia.

Con el 0-2 en contra y ya en la segunda mitad, Scaloni había removido ya el banquillo dando entrada a Lautaro y a Nico González, y cuando parecía cada vez más difícil penetrar en el campo de minas plantado por 'Los faraones' en su área, Messi levantó la vista y encontró la cabeza del Cristian Romero para recortar distancias.

De nuevo el 'Cuti', como contra Cabo Verde, y de nuevo la campeona del mundo echando mano de puro corazón. Dicho y hecho; apenas cuatro minutos después Messi estampaba con la zurda un balón que los africanos no habían logrado achicar tras una chilena de Lautaro en el área.

Todavía faltaba lo mejor: en otra peligrosa contra egipcia Salah perdió la pelota en el vértice del área de los argentinos, que respondieron encontrando a Lautaro a la carrera por el costado derecho. Solo aguardaba Enzo en el área y ahí fue donde puso la pelota el de Bahía Blanca, en el punto preciso para que el '24' argentino la cruzara de cabeza a la red.

Y así, Argentina, que se vio con el agua al cuello, completó una heroica en tiempo récord, 13 minutos, que planta a los de Scaloni en cuartos ante el ganador del Suiza-Colombia.