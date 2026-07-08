Loren Juarros se centra en dos fichajes sin olvidar a Dotor: la prioridad del Málaga

Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 11:45h.

El club costasoleño sigue sin oficializar incorporaciones

Seguimiento boquerón a una operación del Sevilla: un pellizco con tope

Compartir







El Málaga CF es uno de los pocos equipos de LALIGA EA Sports que aún no se ha reforzado en este mercado de verano. Un dato tan real como el hándicap de los tiempos, pues la dirección deportiva costasoleña ha tenido menos margen que el resto de sus competidores tras el histórico ascenso a la élite nacional. A pesar de ello, en el club de Martiricos tienen muy clara la hoja de ruta.

Tras resolver las situaciones contractuales más dudosas de la primera plantilla que dirige Juanfran Funes, es el turno de las ansiadas incorporaciones. En el mercado estival malaguista han salido a la palestra muy pocos nombres, siendo uno de ellos el de Carlos Dotor.

El centrocampista, aún sin unirse a la pretemporada del Celta de Vigo, protagoniza uno de los deseos del Málaga en esta ventana veraniega aunque hay otras prioridades. La dirección deportiva costasoleña se centra en dos fichajes concretos.

Loren Juarros se centra en dos fichajes sin olvidar a Carlos Dotor

El Málaga arrancará su particular pretemporada con manteniendo el bloque y con pocos huecos para nuevos cromos. Eso sí, la defensa será la gran prioridad en este mercado de verano. Loren Juarros busca dos incorporaciones en esta línea con varios nombres sobre la mesa para reforzar el lateral izquierdo. Manu Sánchez del Celta de Vigo y Jon Balda de la Real Sociedad, los deseados.

El defensor celeste cuenta con el interés de Osasuna y Levante, club en el que ya militó en calidad de cedido. En cuanto al jugador de Anoeta, en un interés avanzado por el periodista Ángel García, el Málaga podría ofrecerle un salto de categoría con regreso garantizado a la disciplina txuri urdin.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo activa una venta necesaria para cinco fichajes: precio fijado y prioridad

La otra prioridad malaguista en el mercado pasa por reforzar el eje de la zaga. Loren Juarros peina el mercado por un defensa central cuyo nombre aún no ha trascendido. En paralelo a estas dos operaciones, en el Málaga se respiran buenas sensaciones por el ansiado regreso de Carlos Dotor.