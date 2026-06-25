El deseo de Carlos Dotor en el mercado de fichajes con el Celta de Vigo y el Málaga

Celia Pérez 25 JUN 2026 - 14:23h.

El delantero volverá a Vigo tras su cesión

El Celta apuesta por dos fichajes de la casa: a la espera de la decisión de Claudio Giráldez

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El Celta de Vigo, con Marco Garcés al frente, afronta un mercado de fichajes con los objetivos muy marcados. Tras cerrar la llegada de Aleix Febas al conjunto de Claudio Giráldez, la dirección deportiva está pendiente del futuro de hombres como Ilaix Moriba, y con André Almeida como posible recambio, pero también como jugadores que vuelven de cesión como Carlos Dotor.

El verano prácticamente acaba de empezar para el delantero madrileño. Tras haber alargado su estancia en la Costa del Sol para lograr el soñado ascenso con el Málaga, el ariete afronta ahora unas semanas de tranquilidad antes de saber qué pasará con su futuro. Una vez cumplida su cesión debe volver al conjunto celeste reunirse con Claudio Giráldez y definir su furuto.

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En los planes del Celta de Vigo, como desveló este miércoles Faro de Vigo, parece que no estará contar con los cedidos. El club necesita aligerar la plantilla y se ha marcado como prioridad buscar salida a los cinco descartes que regresan de cesión. Además de ellos, la entidad olívica también buscará encontrar una solución a ciertos jugadores con poco protagonismo y con la opción de poder cerrar una gran venta en este verano. Hay que tener en cuenta también que la llegada de Aleix Febas al equipo de Claudio Giráldez deja aún más complicada su continuidad en el equipo celeste.

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En todo este escenario y con su futuro en el aire, según cuenta 101TV, el deseo del jugador pasa por continuar en el Málaga si el club celeste decide no contar con él. Sería la primera opción de Dotor en caso de que se le busque una salida desde la entidad olívica este verano, aunque por su parte en la entidad blanquiazul también deben estudiar si realizaría una oferta formal al cuadro vigués por él ya sea a través de una nueva cesión o de un traspaso.