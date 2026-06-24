El Celta apuesta por dos fichajes de la casa: a la espera de la decisión de Claudio Giráldez

Pablo Sánchez 24 JUN 2026 - 21:19h.

El Celta se mete en la pelea por el fichaje de Jan Virgili: competencia de mucho nivel

La pretemporada marcará el destino de ambos

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El Celta de Vigo continúa planificando la próxima temporada con las miras puestas en Europa. El equipo de Claudio Giráldez logró el billete para la por segundo año consecutivo y ahora toca construir un nuevo proyecto. La idea es reducir el número de jugadores de la primera plantilla y retocarla con piezas de nivel. Por el momento, la única incorporación ha sido la de Aleix Febas. En lo que a la cantera respecta también se avecinan movimientos.

El Celta Fortuna logró hace unos días el ascenso a LALIGA HYPERMOTION, un meritorio objetivo que vendrá acompañado de cambios en el filial. El club, tal y como cuenta Faro de Vigo, considera que hay algunos jugadores que están preparados para dar el salto al primer equipo y dos de ellos son Hugo González y Joel López.

Ambos han sido piezas fundamentales en el ascenso del Fortuna, pero será Claudio Giráldez el que tenga la última palabra. De momento, tanto Hugo como Joel realizarán la pretemporada con el primer equipo y el técnico dictaminará si se hacen acreedores de dos de las 25 fichas del primer equipo para la temporada venidera. Ambos tienen por delante una gran oportunidad para seguir engrosando la lista de canteranos que forman parte del Celta y de los éxitos logrados recientemente.

Dela, primera baja en el Fortuna tras su ascenso

El centrocampista David de la Iglesia 'Dena' no continuará en el Celta Fortuna la temporada 2026-27, en la que el filial celeste se estrenará en el fútbol profesional tras su ascenso a LALIGA HYPERMOTION. El canterano, que acaba contrato con el Celta el próximo 30 de junio, se despidió este miércoles del club vigués, en el que militó las ultimas siete temporadas.

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"Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. No es nada fácil despedirme de la que ha sido mi casa durante tantos años y donde he sido muy feliz, pero no podía haber mejor manera de irme que logrando el ascenso a Segunda División", escribió el centrocampista en su carta de despedida.

La baja de Dela es la primera que sufre el filial celeste para el próximo curso, en el que todavía no está garantizado que siga dirigido por Fredi Álvarez, quien dejó en el aire si continuidad tras el salto de categoría.