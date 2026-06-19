Pablo Sánchez 19 JUN 2026 - 19:07h.

Deco, a por Jan Virgili: ¿Cuánto tiene que pagar el Barça por su fichaje?

El Barcelona, atento a cualquier novedad sobre su futuro

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No hay dudas. Jan Virgili está llamado a ser uno de los jugadores más sonados del mercado estival. El descenso del Mallorca a LALIGA HYPERMOTION redujo su cláusula de 30 millones a 12, provocando así que crezca el interés de varios equipos en su fichaje. Hasta el Barcelona, que guarda una opción de recompra y que sopesa qué hacer con él este verano, no descarta firmarlo para elevar su valor y venderlo a posteriori.

Todas las opciones están sobre la mesa, como también lo están los equipos que pelean por su fichaje. En ElDesmarque ya descartamos el supuesto interés del Betis del que se habló durante un tiempo, aunque hay otro equipo de LALIGA EA SPORTS que lo tiene en su agenda. Se trata del Celta de Vigo. Según informa el periodista Matteo Moretto, el equipo celeste también ha preguntado por él y anda a la espera de acontecimientos y novedades para dar un paso adelante.

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Aún así, su llegada a Balaídos no se antoja sencilla. El catalán cuenta con el interés de dos grandes clubes europeos como son la Roma y el Benfica. Cualquiera de las tres opciones le abriría la puerta europea, aunque aún está por ver qué rumbo toma su futuro ante tantas opciones. De momento, compás de espera.

Reuniones con Deco

Como decíamos, el Barcelona anda muy atento a todo lo que tiene que ver con el futuro de Jan Virgili. Primero, por esa posibilidad de recomprarlo. Segundo, por poseer el 40% de una futura venta. La posibilidad de que el conjunto blaugrana lo repesque para dejarlo en la plantilla es más compleja a tenor de la alta competencia que existe en el vestuario.

En estos momentos, cualquier opción dependerá de las negociaciones del Barcelona mientras crece el interés y la competencia por hacerse con el prometedor futbolista de 19 años.