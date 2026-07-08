Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 11:08h.

Iñaki y Nico, nombres propios que salieron a la palestra

Las primeras palabras del nuevo entrenador de los leones

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Edin Terzic se presentó en sociedad como nuevo entrenador del Athletic Club. Tras una llegada que se demoró, una primera visita a Lezama con tareas de mercado por resolver y el inicio de la pretemporada rojiblanca, el preparador germano se sentó en la sala de prensa de San Mamés para hablar de todo. Incluso nombres propios, entre los que destacaron los hermanos Williams.

El capitán Iñaki y la estrella Nico fueron protagonistas en la comparecencia de Edin Terzic ante los medios de comunicación. El técnico rojiblanco resolvió las dudas que rodean a ambos futbolistas, aunque muy diferentes.

Edin Terzic resuelve la duda con los hermanos Williams en el Athletic

Tras la eliminación de Ghana en el Mundial 2026, Iñaki Williams decidió asistir a la puesta de largo estival. Terzic fue cuestionado por este hecho y aprovechó para desvelar su primera conversación con el capitán del equipo. Además, el entrenador aclaró cuando se incorporará a la dinámica del Athletic: "No puedo decir mucho, porque es algo entre jugador y entrenador, pero Iñaki fue el primero con el que hablé. Tuvimos una buena charla antes del Mundial. Estuvo ayer con nosotros. Va a descansar ahora tres semanas. Ha sido muy agradable cuando hablamos".

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En cuanto a Nico Williams, el flamante técnico de los leones tuvo que resolver la incógnita de su situación física. Sin protagonismo en la cita mundialista tras el susto ante Uruguay, Edin Terzic explica cómo funcionará el club bilbaíno con su gran activo en ataque: "Todos van a tener un periodo de descanso. Estoy en contacto con él. Ha tenido un tiempo muy difícil. La situación es la que es. Le deseo lo mejor en el Mundial y cuando vuelva vamos a hacer un trabajo específico con él".

Del buen hacer dentro y fuera del campo de estos dos futbolistas dependerá en gran medida el éxito del Athletic Club en la próxima temporada. Edin Terzic lo sabe y mimará a los hermanos para volver a potenciar sus mejores versiones.